محافظ دمياط يبحث سبل تعزيز الاستثمار مع قيادات الاستثمار الداخلي

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا هامًا مع قيادات الاستثمار الداخلي لمناقشة أوجه التعاون المشترك في ملف الاستثمار، وتبادل الرؤى والأفكار حول الخطة الاستثمارية والفرص المتاحة في المحافظة، بهدف تعزيز التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات.

التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط ، ونائبه الدكتور محمد فوزي مع اللواء دكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لل استثمار الداخلي، والدكتور أحمد الشاذلي، مدير عام مكتب متابعة ال استثمار الداخلي بمحافظة بورسعيد والمشرف على مكتب دمياط ، والدكتور أحمد فاروق، مدير المكتب الفني، وأحمد حازم من مكتب متابعة ال استثمار بمحافظة دمياط ، وشيماء الإمام من مكتب متابعة ال استثمار بمحافظة دمياط .

وقد شهد اللقاء مناقشات مكثفة حول سبل التعاون المشترك في ملف الاستثمار، حيث تم تبادل الرؤى والأفكار المقترحة بشأن الخطة الاستثمارية والفرص المتاحة في المحافظة. كما تم استعراض عدد من المحاور الهامة المتعلقة بالاستثمار، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له، بالإضافة إلى استعراض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز، والموارد الطبيعية المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة، واليد العاملة الماهرة. وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود المحافظة المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.\من جانبه، بحث المحافظ خطط التواصل والتنسيق بين الجانبين بهدف توحيد الرؤى والأفكار، وذلك لتعزيز أهداف تعزيز الاستثمار والخروج بمشروعات استثمارية متنوعة وناجحة. وشدد على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا على التزام المحافظة بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم. وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد على ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمحافظة. كما تم التأكيد على أهمية تبني أحدث التقنيات والأساليب في مجال إدارة الاستثمار، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وأكبر العوائد للمحافظة والمستثمرين على حد سواء. ويهدف هذا التعاون إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.\وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسام الدين فوزي على اهتمام المحافظة بهذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة العمل المتواصل لتحقيق الأهداف المرجوة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في دمياط، مؤكدًا على أن المحافظة تمتلك من المقومات والفرص ما يؤهلها لتحقيق قفزات نوعية في هذا المجال. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المشاركة في اللقاء، معربًا عن تقديره للتعاون القائم بين المحافظة والجهات المعنية بالاستثمار. كما دعا إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة، والعمل على متابعة التنفيذ وتقييم النتائج بشكل دوري. وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، لضمان استدامة المشاريع الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار، وتبني أفضل الممارسات لتحقيق التميز والريادة في هذا المجال





