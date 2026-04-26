محاكاة واقعية في كفر الشيخ لتعزيز إدارة الأزمات والسلامة العامة

شهد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة واقعية داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لاستعراض قدرات المركز في إدارة الأزمات والتعامل مع الأحداث الطارئة بفاعلية، ودوره في سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ. تضمنت المحاكاة آليات الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لمواجهة المواقف الطارئة، بما يعكس كفاءة المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات داخل المحافظة. أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتابعة اللحظية، بما يضمن التنسيق المتكامل بين كافة القطاعات التنفيذية داخل المحافظة، وتحقيق التدخل السريع والفعال في التوقيت المناسب.

شهد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، اليوم الأحد، تنفيذ بيان عملي لمحاكاة واقعية داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة بالديوان العام، لاستعراض قدرات المركز في إدارة الأزمات والتعامل مع الأحداث الطارئة بفاعلية، ودوره في سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ.

تضمنت المحاكاة آليات الاستجابة السريعة والتدخل الفوري لمواجهة المواقف الطارئة، بما يعكس كفاءة المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات داخل المحافظة. أكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والمتابعة اللحظية، بما يضمن التنسيق المتكامل بين كافة القطاعات التنفيذية داخل المحافظة، وتحقيق التدخل السريع والفعال في التوقيت المناسب.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحاكاة تستهدف رفع كفاءة العمل المشترك بين جميع الجهات، ورفع كفاءة التدريب العملي للعاملين، وتقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، وتعزيز القدرة على مواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة بكفاءة عالية، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين. من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يمثل أحد أهم أدوات الدولة الحديثة في إدارة الأزمات، من خلال المتابعة اللحظية وربط غرف العمليات بالجهات والقطاعات المعنية، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ودقة التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح البشبيشي أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستعدادات والتدريبات الدورية للجهات المعنية، حيث تم خلال التدريبات محاكاة سيناريوهات متعددة تشمل الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل، بالإضافة إلى الحوادث الصناعية مثل تسرب المواد الكيميائية، مما يضمن استعداد جميع الجهات للتعامل مع أي طارئ بفعالية. كما تم خلال المحاكاة اختبار آليات التنسيق بين الجهات الأمنية والصحية والبيئية، حيث تم تفعيل خطط الطوارئ في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع المدني والخدمات الطبية الطارئة، لضمان الاستجابة الفورية والفعالة في حال حدوث أي طارئ.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني، حيث يتم التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمات، بما في ذلك أنظمة المراقبة والتحليل الفوري للبيانات، مما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة والتخفيف من آثار الكوارث. وأضاف مكي أن المحافظة تسعى جاهدة لتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاعات الحكومية والخاصة، لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه المحاكاة تمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقافة السلامة العامة، حيث يتم تدريب العاملين على التعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، مما يسهم في رفع مستوى الوعي العام وتعزيز الاستعدادات لمواجهة أي طارئ. من جانب آخر، أكدت مصادر في ديوان محافظة كفر الشيخ أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للسلامة العامة، حيث يتم تطوير مراكز السيطرة والتحكم باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، مما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الأزمات.

كما تم خلال المحاكاة اختبار آليات التواصل مع المواطنين، حيث تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأنظمة التلقائية لإبلاغ المواطنين بالتدابير الوقائية والإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث أي طارئ. وأضاف المصدر أن هذه المحاكاة تمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية، حيث يتم توفير معلومات دقيقة وشفافة حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الأرواح والممتلكات.

كما تم خلال المحاكاة اختبار آليات التوعية العامة، حيث تم تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للمواطنين حول كيفية التعامل مع مختلف أنواع الطوارئ، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة العامة وتعزيز الاستعدادات لمواجهة أي طارئ





