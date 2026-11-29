محافظ الغربية يعلن عن استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في المراكز والمدن لضمان السلامة والأمان على الطرق وتجنب الحوادث.

أعلن محافظ الغربية عن استمرار جهود المحافظة في صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز عوامل السلامة والأمان على الطرق، والحفاظ على أرواح المواطنين، من خلال التركيز على المراكز والمدن الرئيسية.

تفاصيل أعمال الصيانة الفنية

تشمل الأعمال الفنية مراجعة الأعمدة والخلايا الكهربائية، وشد الأسلاك، وتغيير العوازل التالفة، وتركيب كشافات جديدة وصيانة الكشافات المعطلة، بما يضمن تحسين مستوى الإضاءة ووضوح الرؤية أمام قائدي المركبات والمارة على الطرق.

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وشملت هذه الإجراءات الطريق السريع بقرية ميت عساس، وقرية ميت بدر بمركز سمنود، حيث جرت مراجعة خلايا الإنارة وشد الأسلاك وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات جديدة، إلى جانب صيانة خلية الإنارة بطريق كفر العزيزية.

كما تم تغيير العوازل لحمايتها من العوامل الجوية، مع استمرار استكمال الأعمال، وفي مركز السنطة، تم إصلاح وصيانة لوحة الإنارة بمحول المساكن، وصيانة الإنارة بمنطقة مركز التدريب وموقف شرشابة.

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متابعة زراعة الأعمدة والكابلات

تم متابعة أعمال زراعة أعمدة الكهرباء بطريق تفتيش الجميزة المتفرع من طريق 77 الحربي (الجميزة - ميت ميمون)، كما شهد مركز كفر الزيات أعمال صيانة وتركيب كابلات الإنارة بشارع أبو الهوى وشارع مصيلحي.

وتضمنت الأعمال بمركز المحلة الكبرى صيانة أعمدة الإنارة وزراعة 8 أعمدة بطريق دمتنو امتداد عزبة نجيب وعزبة شاكر بنطاق وحدة سامول، وصيانة أعمدة الإنارة بمدخلي قريتي بطينة والقيصرية بنطاق وحدة محلة أبو علي.

التزام المحافظة بالسلامة المرورية

أكد محافظ الغربية، استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإنارة العامة بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات، مع تكثيف المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.

وقد شدد المحافظ على أن توفير طرق آمنة ومضاءة بشكل جيد يمثل أولوية للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من مخاطر الحوادث، والتأكد من كفاءة الأعمدة والكشافات وسلامة التوصيلات الكهربائية.