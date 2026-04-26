محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب، بعد تصريحات مثيرة للجدل من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض حول 'إطلاق الرصاص'.

في تطور مذهل ومثير للقلق، شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض ، الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة واشنطن، محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . سبقت هذه الحادثة تصريحات مثيرة للجدل من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت ، حيث أطلقت عبارة غريبة قبل ساعات من وقوع إطلاق النار، قائلةً حرفيًا إنه'سيتم إطلاق بعض الرصاصات الليلة'.

هذا التصريح، الذي بدا في البداية مجرد تعبير مجازي عن الانتقادات اللاذعة التي قد يتلقاها الرئيس خلال خطابه، اكتسب معنىً مرعبًا بعد دويّ أصوات الطلقات النارية في قاعة الفندق. وقعت الحادثة أثناء حفل العشاء السنوي الذي يجمع الصحفيين وكبار المسؤولين الحكوميين. قبل وقت قصير من إطلاق النار، دعت ليفيت'الجميع' لمشاهدة خطاب الرئيس، واصفةً إياه بأنه سيكون'مضحكاً' و'مسلياً'، دون أن تتوقع التحول المأساوي الذي سيحدث بعد ذلك.

فور سماع أصوات الطلقات، سادت حالة من الذعر والفوضى في القاعة، حيث بدأ الحضور، الذين تجاوز عددهم الألفي شخص، في الاحتماء تحت الطاولات والصراخ. تدخلت عناصر الخدمة السرية على الفور لإجلاء الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا ترامب ونائبه مايك بنس وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين من مكان الحادث. وبعد حوالي ساعة من إجلاء الرئيس، أعلن ترامب عبر منصة تروث سوشيال عن القبض على مطلق النار، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الخدمة السرية وإنفاذ القانون.

وأضاف أن'الأمسية كانت رائعة في واشنطن العاصمة'. كشفت شبكة سي إن إن أن مطلق النار يعمل كمدرس، مما أثار تساؤلات حول دوافعه وخلفياته. وقد أعلنت السلطات الفيدرالية أن المشتبه به سيتم تقديمه إلى المحكمة غدًا الاثنين. وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة النطاق من قادة العالم، الذين أعربوا عن إدانتهم الشديدة للعنف وتمنياتهم بالشفاء العاجل للرئيس ترامب.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للحادثة، معبرين عن صدمتهم ودهشتهم. وتوقع البعض أن تثار العديد من نظريات المؤامرة حول هذا الحادث، نظرًا لتوقيته وظروفه الغريبة. وقد تجاوز عدد مشاهدات فيديو المقابلة التي أدلت بها كارولين ليفيت 4 ملايين مشاهدة على منصة إكس، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي أثارته هذه القضية. إن هذه الحادثة تمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاستقرار في الولايات المتحدة، وتدعو إلى إعادة تقييم إجراءات الأمن والحماية الرئاسية





