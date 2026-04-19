محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026

اعتمد محافظ المنوفية ، اللواء عمرو الغريب، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، دور مايو للعام الدراسي 2025/2026، لجميع المراحل ال تعليم ية المختلفة في كافة الإدارات ال تعليم ية بالمحافظة. جاء هذا الاعتماد بحضور هاني عنتر، مدير مديرية التربية وال تعليم بالمنوفية، ومسؤولين آخرين معنيين. أكد مدير مديرية التربية وال تعليم أنه قد تم استيفاء كافة الإجراءات التحضيرية اللازمة لضمان جاهزية اللجان الامتحانية في جميع المدارس والإدارات ال تعليم ية على مستوى المحافظة.

الهدف من ذلك هو توفير بيئة امتحانية مناسبة ومريحة للطلاب، مما يسهل عليهم أداء الامتحانات بكل سلاسة ويسر، مع العمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم، وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وتفوقهم. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها المحافظة لضمان سير الامتحانات وفق أعلى المعايير، مع التركيز على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب. وشدد المحافظ، اللواء عمرو الغريب، في توجيهاته على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية التنسيق التام والمباشر مع مديري الإدارات التعليمية. ينبغي رفع درجة الاستعدادات والقيام بمتابعة مستمرة وحثيثة للجان الامتحانات في نطاق كل وحدة. كما أكد على ضرورة تفعيل غرف العمليات المنتشرة في الإدارات التعليمية، وإنشاء ربط مباشر وفعال مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، المتواجد في ديوان عام المحافظة. هذا الربط يهدف إلى التعامل الفوري والفعال مع أي معوقات تطرأ، وتذليل كافة العقبات التي قد تعكر صفو الامتحانات أو تؤثر سلباً على أدائها. أعرب المحافظ عن تمنياته القلبية لجميع الطلاب بتحقيق النجاح والتفوق الدائم، مؤكداً على ثقته في قدراتهم وجهودهم المبذولة. وتأتي هذه التوجيهات في سياق حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تضمن حصول الطلاب على فرصتهم كاملة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية. ويشمل ذلك أيضاً التأكيد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وعدالة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والصحية للطلاب والمعلمين ولجان المراقبة. ويُعد إعلان جداول الامتحانات خطوة أولية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية بشكل متكامل، بدءاً من إعداد القاعات والمقاعد، مروراً بتوزيع المراقبين والملاحظين، وصولاً إلى تأمين أوراق الأسئلة ومستلزمات التصحيح. كما أشارت مديرية التربية والتعليم إلى الاستعانة بالكوادر المؤهلة والإشراف المباشر من قبل قيادات المديرية والإدارات التعليمية لضمان تحقيق الانضباط والتزام جميع الأطراف بالتعليمات والضوابط المنظمة للامتحانات. وسيتم تخصيص خطوط ساخنة وغرف عمليات في كل إدارة تعليمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين، والتعامل معها بشكل سريع وفعال، مما يعكس اهتمام المحافظة بتوفير تجربة امتحانية خالية من المتاعب قدر الإمكان. كما تم التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية الوقائية داخل اللجان الامتحانية، لضمان سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية، والحد من أي احتمالات لانتشار الأمراض، وذلك في ظل الظروف الصحية الراهنة. وتتضمن استعدادات الامتحانات أيضاً التأكد من توافر المراوح ووسائل الإضاءة الكافية في جميع اللجان، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب النقية، لضمان توفير جو ملائم ومريح للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات. وقد شهدت الفترة الماضية تكثيفاً للجهود من قبل كافة الجهات المعنية بالمحافظة، استعداداً لهذه الامتحانات الهامة التي تمثل تتويجاً لجهود الطلاب طوال العام الدراسي. وتعكس هذه الاستعدادات اهتمام القيادة السياسية والتعليمية بتوفير أفضل الظروف الممكنة لطلاب مصر، لتمكينهم من إظهار ما تعلموه واكتسبوه من معارف ومهارات خلال مسيرتهم التعليمية. وتُجرى هذه الامتحانات في ظل متابعة مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم على المستوى القومي، للتأكد من سير الامتحانات بشكل عادل ومنظم في جميع أنحاء الجمهورية. وتُعد امتحانات نهاية العام الدراسي محطة حاسمة في مسيرة الطالب التعليمية، وتشكل النتائج التي يحصل عليها بوابة لمراحل تعليمية جديدة، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لضمان نزاهتها ودقتها. وقد تم الإعلان عن نتائج امتحانات سابقة مماثلة لبعض المراحل، مما يعكس استمرارية العملية التعليمية والامتحانية في المحافظة، مع الحرص على تطويرها وتحسينها باستمرار. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجداول تمثل خطوة هامة نحو بدء فترة الامتحانات الفعلية، والتي تتطلب من الطلاب تكثيف مراجعاتهم واستعدادهم لهذه الاختبارات المصيرية. وستقوم مديرية التربية والتعليم بنشر تفاصيل الجداول بشكل موسع في كافة المدارس والإدارات التعليمية، لضمان وصول المعلومة لجميع الطلاب وأولياء الأمور بشكل واضح ومباشر. كما سيتم تخصيص لجان خاصة للطلاب الذين يعانون من ظروف صحية خاصة، مع توفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء الامتحانات براحة وأمان. وتُعقد هذه الامتحانات في ظل توجيهات واضحة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والنزاهة في جميع مراحل العملية الامتحانية، من إعداد الأسئلة وحتى إعلان النتائج. وتُعتبر هذه الامتحانات فرصة للطلاب لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطلاب والمعلمين والإدارة التعليمية وجميع الجهات المعنية بتطوير العملية التعليمية في مصر. وستقوم المحافظة بتوفير كافة الدعم اللازم لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه، بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب ويعكس المستوى المتقدم للمنظومة التعليمية في محافظة المنوفية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

