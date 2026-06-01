محافظ أسيوط يشارك في احتفالية الكنيسة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر، والتي أقيمت على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الكنائس المسيحية إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين. وشهدت الاحتفالية العرض الأول للفيلم التسجيلي الدرامي "القدس الثانية" الذي يوثق التاريخ الروحي والأثري لدير السيدة العذراء المحرق بجبل قسقام بمحافظة أسيوط بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق.

ويستعرض الفيلم المكانة الفريدة للدير باعتباره أحد أبرز محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والموقع الذي أقامت فيه العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها المباركة داخل الأراضي المصرية فضلا عن دوره الروحي والتاريخي والحضاري عبر العصور. ويعد دير السيدة العذراء المحرق من أقدم الأديرة في مصر والعالم حيث يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي ويضم كنيسة أثرية تحمل اسم السيدة العذراء وتعتبر من أهم المزارات القبطية.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تفخر بما تضمه من مواقع دينية وتاريخية مرتبطة بمسار رحلة العائلة المقدسة وفي مقدمتها دير السيدة العذراء المحرق بجبل قسقام بالقوصية ودير السيدة العذراء بجبل درنكه بمركز أسيوط اللذان يمثلان قيمة روحية وتراثية فريدة. وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على هذا الإرث الحضاري والإنساني وتطوير مواقع المسار بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدينية والثقافية العالمية.

وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل جهودها لدعم وتطوير المواقع الدينية والتراثية الواقعة على مسار العائلة المقدسة بما يسهم في الحفاظ على قيمتها التاريخية والروحية وتعظيم الاستفادة منها في دعم خطط التنمية المستدامة وتنشيط الحركة السياحية. وتأتي هذه الاحتفالية ضمن الفعاليات السنوية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإحياء ذكرى دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة إلى أرض مصر والتأكيد على أهمية الحفاظ على التراث المرتبط بمسار الرحلة المقدسة والتعريف به محليا ودوليا.

ويشمل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر نحو 25 موقعا تنتشر من سيناء إلى الصعيد وتستمر جهود وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية في ترميم هذه المواقع وتأهيلها لاستقبال الزوار. كما تعمل الحكومة على إدراج مسار العائلة المقدسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو مما سيسهم في جذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم. وقد أشاد الحضور بالفيلم التسجيلي الذي أظهر جمال وقدسية دير المحرق ودوره في نشر الرسالة المسيحية عبر العصور.

واختتمت الاحتفالية بتقديم دروع تذكارية للمشاركين وتأكيد على استمرار التعاون بين الكنيسة والدولة في الحفاظ على التراث الديني والثقافي لمصر. وتعد محافظة أسيوط من أهم المحافظات التي تضم آثارا قبطية غنية وتشهد حاليا مشروعات تطويرية كبيرة في إطار خطة الدولة للنهوض بالسياحة الدينية





