محافظ أسوان يعلن رفع الاستعداد القصوى لعيد الأضحى ويتابع تنفيذ المشروعات التنموية

رفع محافظ أسوان درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى، مع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، وإصدار توجيهات حاسمة لمواجهة المخالفات البنائية.

شهدت محافظة أسوان على مدار الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا لقيادات المحافظة برئاسة المهندس عمرو لاشين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة المشروعات التنموية واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المخالفات.

وقد وجه المحافظ بتوفير كافة متطلبات المواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على جاهزية المرافق الخدمية خاصة قطاعي الكهرباء ومياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة. كما أجرى المحافظ حركة تغييرات محلية محدودة لتعزيز الأداء وتحقيق الانضباط، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل الميداني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة القصور في تنفيذ التوجيهات المختلفة.

وفي إطار متابعة الأداء المالي، أعلن المحافظ تحقيق طفرة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الحالي بنسبة 100%، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات الأصلية 790.8 مليون جنيه، والاعتمادات الإضافية 115.7 مليون جنيه. وأكد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى قبل 30 يونيو المقبل، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

كما تابع المحافظ معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة التي انطلقت عام 2021، وشملت تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى الأكثر احتياجًا. وفي سياق متصل، أشاد المحافظ بالدور المجتمعي لمؤسسة مصر الخير في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى، مثمنًا جهود المؤسسات الخيرية في التخفيف عن كاهل المواطنين.

كما أصدر توجيهات حاسمة بشأن ملف التصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعديات بمختلف صورها، مع تحقيق الانضباط العمراني وسرعة إنهاء طلبات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة مع رصد المخالفات المستحدثة عبر المنظومة. وشهدت جلسة المجلس التنفيذي أيضًا مناقشة خطط جاهزية شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، مع التأكيد على تكثيف الجهود للحفاظ على حق الدولة وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة





