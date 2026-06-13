محافظ سوهاج يتدخل لفرض الانضباط في مدرسة روافع القصير بعد فوضى الامتحانات

بعد واقعة شغب وتكسير في مدرسة روافع القصير بسوهاج، اتخذ اللواء طارق راشد إجراءات حاسمة شملت إيقاف رئيس لجنة الامتحانات وإحالة المعلم المسؤول إلى التحقيق، مع حشد التحقيقات لتحديد جميع المسؤولين وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

لم تمر أحداث مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية ب سوهاج مرور الكرام، إذ تحوَّلت أجواء امتحانات الشهادة الإعدادية إلى مشهد من الفوضى والخرق، ما استدعى تدخلاً سريعًا وحاسمًا من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج ، لإعادة النظام ومحاسبة المخالفين.

عندما وصل إلى المدرسة مديرو التعليم وأمنها، وجدوا أن عددًا من الطلاب قد اقتحموا المرافق، مكَّنونين أيديهم بأدوات بسيطة، فقاموا بتكسير المقاعد والأبواب وتحطيم بعض الأثاث والمواد التعليمية. في خضم الفوضى، اندلعت مشادات بين مجموعات طلابية، وسُجِّل حضور بعض المعلمين في سلوك غير لائق، منها تقاعس في الإعلام عن الحادث للجهات المختصة، ما أدى إلى تفاقم الموقف وتدهور الأمان داخل الجدران المدرسية.

انطلقت إجراءات الحياد الفوري بعد تلقي المحافظ لتقرير عاجل من مديرية التربية والتعليم يوضح تفاصيل الوقائع، فقرر إيقاف رئيس لجنة الامتحانات بالمدرسة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال فترة الوقف، وذلك لتمكين التحقيقات الرسمية من جمع الأدلة وتحديد أوجه القصور التي سُلبت من خلالها الانضباط. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة المعلم المكلف بعملية تسليم وتسلم المدرسة إلى التحقيق الفوري، لمخالفته واجب الإبلاغ عن الحادث في الوقت المناسب، وهو ما اعتبرته المحافظة مخالفة تستحق المسؤولية القانونية والإدارية.

أكدت محافظة سوهاج أن التحقيقات لا تقتصر على المسؤوليات الإدارية فحسب، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف التي ثبت تورطها أو إهمالها في التعامل مع الأزمة. سيتبع ذلك تطبيق اللوائح والقوانين الصارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس، مع اتخاذ إجراءات رادعة للحد من أي تجاوزات مستقبلية. وتشير هذه الخطوات إلى توجه واضح للسلطات المحلية نحو فرض الانضباط داخل اللجان التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، خاصةً خلال فترات الامتحانات التي تتطلب أعلى درجات الالتزام والرقابة.

يأتي ذلك في سياق سعي المحافظة إلى استعادة الثقة في مؤسساتها التعليمية وضمان بيئة آمنة ومحفزة للتعلم، بحيث لا تتعرض العملية التعليمية لأي تهديدات من شأنها أن تمسّ هيبة المؤسسات التربوية وتضرّ بالحقوق الأساسية للمتعلمين.





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