محافظ السويس يغلق المزلقان المخالف بعد حادث قطار الشلوفة الذي أودى بحياة 8 أشخاص

أصدر محافظ السويس قراراً بإغلاق المزلقان المخالف على خط السكة الحديد بعد حادث قطار الشلوفة الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وجاء القرار ضمن إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة ومنع تكرار المآسي، مع فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.

أعلن اللواء طارق حامد، محافظ السويس ، اليوم، إغلاق ال مزلقان المخالف على خط السكة الحديد بمنطقة الشلوفة، وذلك بعد حادث قطار مروع أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين صباح اليوم.

وأوضح المحافظ في بيان صحفي أن المزلقان كان يعمل بشكل غير قانوني دون تصريح من هيئة السكة الحديد، مما أدى إلى وقوع الحادث عندما صدم قطار قادم من الإسكندرية سيارة نقل تقل عمالًا أثناء عبورها المزلقان. وأضاف أن الجهات المختصة بدأت تحقيقًا عاجلاً لتحديد المسؤوليات وتقديم المتسببين للمحاكمة، مع تشكيل لجنة فنية لفحص جميع المزلقانات غير المرخصة في المحافظة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سيارة النقل كانت تحمل 20 عاملاً من إحدى الشركات الخاصة، وعند محاولتها عبور المزلقان الذي لا يحتوي على حواجز أو إشارات تحذيرية، فوجئ سائقها بقدوم القطار بسرعة عالية، مما أدى إلى اصطدام عنيف أدى إلى تمزق السيارة وتناثر أجزائها لمسافات طويلة. هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى السويس العام، حيث وصفت حالة بعض المصابين بالخطيرة.

وأعلن مستشفى السويس العام حالة الطوارئ لاستقبال المصابين، فيما توجه فريق طبي من وزارة الصحة لدعم الجهود. من جانبه، أمر محافظ السويس بإغلاق المزلقان المخالف فورًا ووضع لافتات تحذيرية، مع تكثيف حملات التفتيش على جميع المزلقانات في المحافظة لضمان سلامتها. وأكد أن المحافظة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات في هذا الشأن، مشددًا على أهمية الالتزام بقوانين المرور والسكة الحديد لحماية أرواح المواطنين. وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت وزارة النقل عن تشكيل لجنة مركزية لمراجعة جميع المزلقانات على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الأنظمة الحديثة. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مرة أخرى على مشكلة المزلقانات غير الآمنة في مصر، والتي تتسبب في حوادث مميتة بشكل متكرر، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لتحسين البنية التحتية للسكة الحديد وتعزيز أنظمة السلامة، بما في ذلك تركيب حواجز أوتوماتيكية وأجهزة إنذار، بالإضافة إلى حملات توعية للمواطنين حول مخاطر عبور السكة بشكل غير قانوني





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السويس حادث قطار مزلقان محافظ السويس ضحايا

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