محافظ أسوان يمنح مهلة أخيرة لتقنين الأراضي ويتفقد جاهزية المدارس

وجه محافظ أسوان بمهلة أخيرة لأصحاب طلبات تقنين الأراضي مع إجراءات صارمة للمخالفين، وتفقد جاهزية المدارس لحل مشكلة عدم الجاهزية قبل بداية العام الدراسي.

أصدر الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات حاسمة بشأن ملف تقنين الأراضي المخالفة، مُنحَ مهلة أخيرة تنتهي يوم الاثنين المقبل لأصحاب الطلبات لتوفيق أوضاعهم. أكد المحافظ على أن الدولة لن تتسامح مع أي تعديات على أراضيها، مُشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون. وأوضح أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، والتي تشمل تحرير محاضر جنائية، وقطع جميع المرافق عن الأراضي المخالفة، وإدراجها ضمن حملات الإزالة، وسحبها بشكل كامل.

وشدد المحافظ في بيان صحفي صدر اليوم السبت عن محافظة أسوان، على أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق إطار قانوني واضح وصارم، وناشد أصحاب طلبات التقنين بضرورة استغلال الفرصة الحالية، والمسارعة في سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والنسبة المستحقة البالغة 25%، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة. كما نبه المحافظ إلى أن تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يسمح باسترداد أي مبالغ مالية سبق سدادها، بل سيعيد الملف إلى نقطة البداية. أما من أنهى إجراءات معينة، فسيسمح له باستكمال الإجراءات وفق القانون الجديد الذي سيتم التعامل به قريباً. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي المحافظة لضبط أوضاع الأراضي، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع ملف التقنين. ويهدف هذا الإجراء إلى القضاء على المخالفات والتعديات، وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بمعالجة عاجلة لعدم جاهزية مدرستين، مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. في سياق متصل، كلف محافظ أسوان، معاون المحافظ ياسر عبد الشافي، بالمرور الميداني على مدرستي أسوان الثانوية بنات (التجريبية)، وإدفو الثانوية بنين. الهدف من هذه الزيارة هو وضع حلول سريعة لمشكلة عدم جاهزية المدرستين، على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد. وذكر ياسر عبد الشافي في بيان صحفي أن الزيارة كشفت عن وجود مبنيين قيد الصيانة الشاملة، وتأخر تسليم المدرستين بسبب عقد امتحانات الثانوية العامة. وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر واحد فقط. وخلال هذه الفترة، سيتم استخدام المباني الملحقة بالمدرستين كفصول دراسية، لاستيعاب جميع الطلاب. وأضاف أن المباني التي تخضع للصيانة الشاملة تضم في معظمها المعامل والمكتبات وغرف الأنشطة المدرسية، بينما سيتم تخصيص الغرف في المباني غير الخاضعة للصيانة كفصول دراسية لاستيعاب الطلاب. هذه الإجراءات تعكس حرص المحافظة على الاهتمام بالعملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى سعيها لضبط أوضاع الأراضي، وتطبيق القانون بكل حزم





