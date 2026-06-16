محافظ القليوبية يتابع مشروعات المياه والصرف الصحي ويسلم مساعدات للمواطنين

محافظ القليوبية يجتمع مع قيادات شركة المياه لمراجعة تقدم مشروعات المياه والصرف الصحي، ويؤكد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ. والتقارير أظهرت إنجاز 182 مشروعاً حتى الآن، مع متابعة 89 مشروعاً آخر.此外，s

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماعاً موسعاً مع قيادات الجهاز التنفيذي ومسؤولي شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي الجارية، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، وبحث سبل تذليل أي معوقات لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهما من أهم القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

واستعرض المحافظ تقريراً شاملاً حول حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 182 مشروعاً، تضمنت 153 مشروعاً للصرف الصحي لخدمة نحو 1.9 مليون نسمة، بالإضافة إلى 29 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة 3.2 مليون نسمة. كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لـ 89 مشروعاً جارياً تنفيذها حالياً.

وخلال العرض التفصيلي للمشروعات، استعرض المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، موقف المشروعات المنتهية، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حيوية شملت محطات معالجة كومبتين، وتوسعات إمياي، ونامول، وبرشوم، بالإضافة إلى شبكات شبلنجة. كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بمحطة المرج، مع البدء الفوري في تنفيذ الوصلات المنزلية بالتوازي مع استلام المحطتين الرئيسية والفرعية، لضمان سرعة توصيل الخدمة للمواطنين دون تأخير.

وakhد المرquez على أهمية الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والمتابعة المستمرة لمواعيد الاستلام والتشغيل، مؤكداً أن المحافظة تتابع بشكل دوري كافة المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان الانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم نحو حياة أفضل. حضر الاجتماع المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور محمد عياد، مدير المكتب الفني، والمهندس محمد أبو زيد بقطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

以及在 في نهاية الاجتماع، سلم المحافظ عددا من المساعدات للمواطنين، منها "تروسيكل" وماكينة خياطة، بهدف دعم الأسر المستحقة وتمكينها اقتصادياً





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