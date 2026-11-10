محافظة كفر الشيخ تنفذ 13 قرار إزالة بمركز بيلا وتغلق المحاجر

كفر الشيخ تزيل 13 موقعاً بمساحة 1160 متراً بمركز بيلا وتغلق المحاجر المخالفة بحسم، حفاظاً على الأراضي الزراعية وهيبة الدولة.

أعلن محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ مجموعة من قرارات الإزالة الفورية والتعامل الحازم مع التعديات على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية ، في إطار الموجة الثلاثين من حملات المكافحة. جاءت هذه الخطوات بالتعاون التنسيقى الكامل مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وجميع الجهات والأجهزة المعنية ذات الصلة بحماية الممتلكات العامة.

تصدي حازم للتعديات على الأراضي الزراعية

أكد رئيس المحافظة على ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم، دون أي تقاعس أو تهاون من أي مسؤول. شددت القيادة على عدم السماح بحدوث أية تجاوزات جديدة، والعمل على إزالة التعديات في مهدها فور رصد أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر المخالفة للنيابة العامة مباشرة.

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ولفت محافظ كفر الشيخ إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية. يتم التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، وذلك من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية.

تفاصيل الموجة الثلاثين وإجراءات الإزالة بمركز بيلا

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمساحة 1160م2 بمركز بيلا، تحت إشراف رشا طيبة، رئيس مركز ومدينة بيلا. جاء ذلك خلال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، في إطار حملات مكثفة ومتتالية.

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أكد رئيس المحافظة أن حملات الإزالات تكون مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد. ويتم تنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

حظر المرافق ومصادرة المعدات والمضبوطات

وشدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء. يتم التعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاَ للنموذج المعد لذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة. يتضمن الأمر متابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية.

التنسيق مع المديرية والإجراءات الرقابية المشددة

تم تفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية. يتم التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

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كلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف. تم فرض ضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.

تقارير يومية وغلق المحاجر المخالفة

يتم إعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب. يتم التعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة.

تم تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات. يشمل الأمر حصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة.

الربط مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة

تم الربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية. يشمل ذلك أيضاً التعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال القادمة.