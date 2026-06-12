محافظ السويس يغلق المزلقان المخالف بعد مصرع 8 أشخاص في حادث قطار الشلوفة

غلق محافظ السويس المزلقان المخالف بعد مصرع 8 أشخاص في حادث قطار الشلوفة، وفي وقت آخر، أجرى اتحاد نقابات المهن الطبية زيارة ميدانية لتفقد بدء أعمال المرحلة الثانية من إنشاء نادي دمياط الجديدة.

غلق محافظ السويس المزلقان المخالف بعد مصرع 8 أشخاص في حادث قطار الشلوفة، وفي وقت آخر، أجرى اتحاد نقابات المهن الطبية زيارة ميدانية لتفقد بدء أعمال المرحلة الثانية من إنشاء نادي دمياط الجديدة، الذي يمثل أحد المشروعات الخدمية الكبرى التي يستهدف الاتحاد من خلالها تقديم خدمات اجتماعية ورياضية وترفيهية متميزة لأعضاء النقابات وأسرهم.

أشار الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس الاتحاد، إلى أن استئناف العمل في نادي دمياط الجديدة يأتي في إطار حرص مجلس الاتحاد على استكمال المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأصول الخدمية التابعة له، بما يحقق منفعة مباشرة لأعضاء النقابات الأربع وأسرهم. وذكر أن المشروع يُعد من المشروعات المهمة التي ستوفر خدمات اجتماعية ورياضية وترفيهية متكاملة، مع متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

تم الاتفاق على بدء تطويره منذ عام 2015، إلا أن أعمال التنفيذ توقفت في عام 2018، مشيرًا إلى أن الاتحاد الحالي يعمل على استكمال المشروع بعد إنفاق أموال بالفعل على أعمال التطوير في المراحل السابقة. وأوضح أن عودة العمل بالمشروع تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد لإحياء المشروعات المتوقفة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، مؤكدًا الحرص على المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات، بما يضمن إنجاز المشروع في أسرع وقت وبالشكل اللائق بأعضاء المهن الطبية وأسرهم.

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