محافظ السويس يغلق محطة "المزلقان" المخالفة بعد مقتل ثمانية في حادث قطار الشلوفة

إغلاق محطة المزلقان في السويس بعد مقتل ثمانية أشخاص نتيجة إهمال الصيانة، وجاهزية السلطات لاتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان السلامة العامة وتطبيق عقوبات على المخالفين.

أعلن محافظ محافظة السويس عن اتخاذ إجراء حاسم في مواجهة المخالفات التي تهدد السلامة العامة ، حيث تم إغلاق محطة " المزلقان " التي خالفت القوانين والأنظمة بعد وقوع مأساة أودت بحياة ثمانية أشخاص في حادث قطار الشلوفة.

وقد كان الحادث نتيجة لتدني مستوى الصيانة والتآكل في بنية المحطة، ما أدى إلى انغلاق باب القطار على المسافرين وتعريضهم لخطر جسيم. وعقب التحقيقات الأولية، أكدت السلطات أن الإهمال في الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة كان العامل الرئيس في وقوع الفاجعة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وجاء رد فعل السكان المحليين وإدارات الشؤون العامة سريعًا بالمطالبة بفرض عقوبات رادعة على المسؤولين وإعادة تهيئة البنية التحتية للمحطة وفقًا للمواصفات الدولية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم





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