محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماعاً لمناقشة معوقات الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة أسباب تعثر مشاريع الإسكان الاجتماعي في المحافظة، ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

في إطار التزامها الراسخ بمسؤولياتها تجاه المواطنين، وسعيًا دؤوبًا لإزالة جميع العقبات التي تعترض طريق توفير مساكن اجتماعية لائقة لأبناء محافظة البحر الأحمر ، ترأس الدكتور وليد البرقي ، محافظ البحر الأحمر ، اجتماعًا موسعًا وشاملًا، ضمّ كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف وضع حد نهائي للتحديات التي أعاقت إقامة مشاريع الإسكان الاجتماعي في مدن المحافظة خلال الفترات السابقة.

وقد حضر هذا الاجتماع الهام كل من رئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ونائب رئيس جهاز التعمير، ومدير التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولين من مجلس المدينة، وذلك بهدف تحليل دقيق لأسباب التوقف في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، ودراسة متأنية للمقترحات الفنية والمالية التي تضمن إعادة إحياء هذا الملف الهام. ركز الدكتور وليد البرقي خلال الاجتماع على إجراء دراسة مستفيضة ومتعمقة للأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدن المحافظة على مدار السنوات الماضية.

واستعرض المحافظ المعوقات التشغيلية والفنية والتشريعية بشكل تفصيلي، مع الوقوف على جميع جوانبها وأبعادها بهدف الوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تمكن من معالجتها بشكل جذري ومستدام. وأكد المحافظ على أهمية تحديد المشكلات بدقة قبل البدء في وضع الحلول، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وفي سياق البحث عن حلول عملية وقابلة للتطبيق الفعلي، ناقش الدكتور البرقي التكاليف الحقيقية للبناء، من خلال دراسة معمقة تعكس الأسعار الفعلية في السوق، بعيدًا عن الأرقام النظرية التي لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن هذه الدراسة تمثل ركيزة أساسية في إعادة هيكلة منظومة الإسكان الاجتماعي في المحافظة، وتضمن توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين. كما شدد على أهمية الشفافية في تقدير التكاليف، وتجنب أي مبالغات أو تضخيم في الأسعار.

وفي خطوة عملية ومباشرة، وجّه محافظ البحر الأحمر بمخاطبة هيئة العمليات فور انتهاء الاجتماع بشأن قيود الارتفاع، والتي تعتبر من أبرز العوائق الفنية التي تحد من الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للبناء، وتقلل من الطاقة الاستيعابية لمشروعات الإسكان. وأوضح المحافظ أن رفع قيود الارتفاع سيساهم في زيادة عدد الوحدات السكنية التي يمكن بناؤها على نفس المساحة من الأرض، وبالتالي زيادة المعروض من المساكن وتقليل التكلفة على المواطنين.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن توفير وحدات سكنية ملائمة لأبناء المحافظة يمثل أولوية قصوى تحظى باهتمام القيادة المحلية المتواصل، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي يعمل بكل طاقته لتذليل جميع العقبات الإدارية والفنية التي تعترض طريق تنفيذ هذه المشاريع. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة لترجمة مخرجات هذا الاجتماع إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، تساهم في تحقيق تطلعات أهالي الغردقة وكافة مدن البحر الأحمر في الحصول على وحدات سكنية تليق بهم، وتدعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأعرب المحافظ عن ثقته في أن هذه الجهود المشتركة ستؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المحافظة





