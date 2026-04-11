محافظ الغربية يترأس اجتماعًا هامًا للاستعداد لموسم توريد القمح المحلي 2026

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا للجنة العليا لتوريد القمح المحلي لموسم 2026، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الأمن الغذائي في المحافظة.

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية ، اجتماعًا هامًا للجنة العليا ل توريد القمح المحلي لموسم 2026. حضر الاجتماع اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين، والجهات المعنية بالتخزين، ورؤساء المراكز والمدن. يأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المحافظة لاستقبال محصول القمح ، الذي يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، ويحظى بأهمية بالغة في تحقيق الأمن الغذائي .

خلال الاجتماع، أكد المحافظ على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمحصول القمح، ووصفه بـ “الذهب الأصفر”، مشددًا على أن محافظة الغربية لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح موسم التوريد القادم وضمان سير العملية بسلاسة وانضباط من لحظة الاستلام وحتى التخزين النهائي. كما تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. تضمن الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآخر الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستقبال موسم توريد القمح. أشار المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم في محافظة الغربية يبلغ حوالي 137657 فدانًا. كما أوضح أن موسم التوريد سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات المحددة. من جانبه، أعلن المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، عن تجهيز 20 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 168440 طنًا. تم توزيع هذه المواقع جغرافيًا بشكل يضمن تغطية كافة المراكز والمدن في المحافظة، مما يسهل على المزارعين عمليات التوريد ويقلل من الأعباء عليهم. وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الخاصة بعملية التوريد، مع التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية اليومية لضمان سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة. كما شدد على ضرورة منع أي خروج للأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بتصاريح رسمية معتمدة، وذلك للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. كما وجه المحافظ بضرورة الإسراع في نقل القمح من الشون إلى الصوامع فور وصول نسب الامتلاء إلى 80%، وذلك بهدف الحفاظ على جودة القمح وتجنب أي تلف أو فساد. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية رفع درجة الاستعداد في المواقع التخزينية وتوفير نقاط إطفاء ثابتة أو متحركة بجوار كل موقع، مع التأكيد على ضرورة رفع المخلفات من محيط الشون والصوامع بشكل دوري، وصيانة الطرق والإنارة المؤدية إليها لضمان انتظام حركة النقل. وفي الجانب الأمني، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتكثيف الرقابة على المنافذ ومنع أي محاولات لتهريب القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين. كما تم التأكيد على تعزيز التواجد المروري بالمحاور المؤدية لمواقع التوريد لمنع التكدسات وتسهيل حركة المرور. كما شدد المحافظ على الدور الحيوي للإدارات الزراعية في التواصل المباشر مع المزارعين، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بمواعيد التوريد، مما يساهم في تحقيق الاستقرار في منظومة الاستلام ويدعم جهود الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح. واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية طوال فترة التوريد، والعمل على تذليل أي معوقات بشكل فوري، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة الوطن





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلامموعد صرف معاشات مايو 2026 في مصر .. كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تفاصيل صرف معاشات شهر مايو 2026، موضحة موعد بدء ..المزيد

Read more »

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من يوم السبت 11 إبريل 2026 إلى الأربعاء 15 إبريل 2026.

Read more »

الأوقاف: تنفيذ 3291 درسا و20880 برنامجا تثقيفيا للطفل في أسبوعنفّذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال الأسبوع من السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦م إلى الجمعة ١٠ أبريل ٢٠٢٦م .. المزيد

Read more »

بوجاتي تصنع موتوسيكل فائق السرعة من ألياف الكربونبوجاتي تكسر القواعد وتكشف عن دراجة هايبر بايك كربونية خارقة لعام 2026

Read more »

قبل الافتتاح الرسمي.. كل التفاصيل عن معرض الزهور وسعر التذكرةأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026

Read more »

شم النسيم 2026 في مصر: موعد الإجازة الرسمية وقائمة الإجازات المتبقيةإعلان عن موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر، وتفاصيل الإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قائمة بالإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026 وأهميتها للمواطنين.

Read more »