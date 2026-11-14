محافظ القليوبية يوجه بدراسة إعادة توظيف أرض بورصة الدواجن بسندنهور

حسام عبد الفتاح يوجه بدراسة البدائل الاقتصادية والقانونية لإعادة توظيف 4 أفدنة من أرض بورصة الدواجن بسندنهور لتعزيز التنمية في بنها.

عقد الدكتور حسام عبد الفتاح ، محافظ القليوبية، اجتماعاً رسمياً لبحث سبل الاستغلال الأمثل لأرض بورصة الدواجن الواقعة في قرية سندنهور بمركز بنها. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لتعزيز قيمة الأصول الحكومية وتوجيهها نحو مشاريع تنموية فعالة تعود بالنفع على المجتمع المحلي.

تتميز الأرض المستهدفة بموقع استراتيجي على الطريق الزراعي، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 4 أفدنة. يهدف الاجتماع إلى دراسة الوضع الراهن للموقع بدقة، وتقييم المقترحات المختلفة لإعادة توظيفه بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية.

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آليات دراسة البدائل الاستثمارية

تناول الاجتماع مناقشة رؤى متعددة حول أفضل أوجه الاستفادة من الموقع، مع التركيز على إمكانية تحويله إلى أنشطة متنوعة تحقق عائداً اقتصادياً مرتفعاً. شدد المحافظ على ضرورة إعداد دراسات واضحة وقوية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل الموقع، لضمان تحقيق القيمة المضافة القصوى.

تم أيضاً بحث الجوانب القانونية والإدارية والتنظيمية المرتبطة بالأرض، إلى جانب تقييم البدائل المطروحة من الناحية الاقتصادية. يهدف هذا التقييم الشامل إلى الوصول إلى تصور متكامل يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويدعم جهود التنمية بالمحافظة في المرحلة المقبلة.

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مواقف الجهات المعنية والمستفيدين

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدراسة المقترحات المختلفة وتحديد أنسب البدائل المتاحة. دعا المحافظ إلى مراعاة الأبعاد القانونية والتخطيطية والاقتصادية لكل مقترح، والعمل على تعظيم الاستفادة من المواقع ذات الإمكانات الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن إعادة توظيف مثل هذه الأصول لا يهدف فقط إلى تحسين المظهر العام، بل يسعى إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. أكد أن الاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة أعلى تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات وتقديم قيمة مضافة للمواطنين في مناطق مختلفة من المحافظة.

الآثار المستقبلية والإجراءات التنفيذية

وجّه محافظ القليوبية بضرورة استكمال حصر البيانات والمعلومات المتعلقة بالموقع، لضمان توافر كافة المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح. تم التأكيد على أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتحديد أنسب البدائل المتاحة والتي تتماشى مع الخطة التنموية الشاملة للمحافظة.

ستتركز الجهود القادمة على تنفيذ المقترحات المختارة بعد اكتمال الدراسات اللازمة، مع ضمان تطبيق المعايير المهنية العالية في إدارة المشروع الجديد. يهدف هذا النهج إلى ضمان استدامة المشروع وتقديم عوائد طويلة الأمد تفيد الاقتصاد المحلي وتعزز من قدرة المحافظة على جذب استثمارات إضافية في المستقبل القريب.