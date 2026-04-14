محافظ البحر الأحمر يسلم عقود وحدات سكنية بديلة للعشوائيات في حلايب

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن لائق وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، سلم محافظ البحر الأحمر عقود 25 وحدة سكنية لمستحقي بديل العشوائيات في حلايب. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

قام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر ، بتسليم عقود 25 وحدة سكن ية لمستحقي بديل ال عشوائيات في مدينة حلايب . هذه الخطوة تمثل بداية المرحلة الأولى من إجمالي 119 وحدة سكن ية معتمدة، وتأتي ضمن جهود الدولة الحثيثة لتوفير مساكن لائقة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المناطق الحدودية. تسليم العقود أنهى سنوات من الانتظار للأسر المستحقة، مما يبشر بتحسين كبير في مستوى معيشتهم، حيث ستوفر الوحدات الجديدة بيئة آمنة وصحية بعيدة عن ظروف ال عشوائيات ، مما يعزز بشكل كبير جودة الحياة للمواطنين. أكد المحافظ خلال مراسم التسليم أن تسليم العقود سيتم على مراحل متتالية ليشمل جميع المستحقين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية ستتولى مسؤولية استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول الوحدات إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من أهالي مدينة حلايب وشيوخ القبائل، الذين عبروا عن تقديرهم العميق لهذه المبادرة التي تلبي أحد أهم احتياجاتهم الأساسية، وتجسد التزام الدولة بتوفير سكن مناسب وكريم للمواطنين.

في سياق حديثه، أوضح الدكتور وليد البرقي أن مدن الجنوب، وعلى رأسها مدينة حلايب، تحظى باهتمام خاص ضمن خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة. وأكد أن الاستماع المباشر لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم يمثل ركيزة أساسية في عملية اتخاذ القرارات التنموية، ويهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تلبي جميع احتياجات المجتمع المحلي على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذه المبادرة، بتوفيرها السكن اللائق، تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الفعالة في دعم وتطوير خطط التنمية المستدامة. هذا النهج التشاركي يضمن أن تكون المشاريع والبرامج التنموية مصممة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المنطقة. كما أعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الهام، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

شهدت مراسم تسليم العقود حضورًا لافتًا من القيادات التنفيذية في المحافظة، بما في ذلك نائب المحافظ، ورؤساء مدن حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. هذا الحضور يعكس الدعم الكامل من قبل الدولة لجهود توفير حياة كريمة للمواطنين في المنطقة، ويوضح التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. إن توفير السكن اللائق ليس مجرد توفير لمأوى، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، فهو يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويحسن الصحة النفسية والجسدية للأفراد، ويوفر بيئة مواتية للتعليم والعمل والازدهار. تعكس هذه الخطوة التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، والتي تضع المواطن في صميم أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق الرفاهية والرخاء لجميع أفراد المجتمع.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البحر الأحمر حلايب سكن عشوائيات تنمية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طيران الإمارات يعلن جدول تشغيل جديد لاستئناف رحلات الطيران لإعادة الأجانب لبلادهم - اليوم السابعاعلنت طيران الإمارات انها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى وجهات كل من فرانكفورت /25، 27، 29 أبريل/ وجاكرتا /26 أبريل/ وجوهانسبرج /25 أبريل.

Read more »

كريم هنداوي: منتخب مصر لليد يقاتل في غياب الجماهير لإسعاد المصريين - اليوم السابععبر كريم هنداوي، حارس منتخب اليد، عن سعادته بتعادل الفراعنة وسلوفينيا في مباراة مثيرة بنتيجة 25-25 في ختام الدور الرئيسي من بطولة العالم في نسختها رقم 27..

Read more »

خناقة بين علاء مبارك وأحد متابعيه بسبب 25 يناير: عاوزهم شهداء بالعافيةنشبت مشادة بين علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مع شاب اخواني، بسبب 25 يناير، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، وذلك على موقع التواصل الإ

Read more »

وزير التموين: 25% زيادة في أسعار السلع.. ومد مهلة حائزي الأرز لـ 25 ديسمبروزير التموين 25 زيادة في أسعار السلع ومد مهلة حائزي الأرز لـ 25 ديسمبر | مصراوى

Read more »

احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث العالمي Google's 25th Birthday!احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google محرك البحث العالمي Google's 25th Birthday!، الذكرى 25 لإنشاء Google، الذكرى 25 لإنشاء Google اليوم، قصة الذكرى 25 لإنشاء Google، تفاصيل احتفال الذكرى 25 لإنشاء Google

Read more »

رياضة كفر الشيخ: فخورين بتألق أبطال المحافظة بمنتخب مصر وفوزه على كرواتياحقق منتخب مصر فوزاً صعباً على نظيره الكرواتي 1/3 بنتائج '22/25- 25/12- 12/25- 13/25' ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة

Read more »