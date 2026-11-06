محافظ البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري يعلن عن تحقيق الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى قياسياً جديداً بلغ 57.5 مليار دولار في أكتوبر، مع تراجع التضخم واستقرار القطاع المصرفي.

أعلن حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري ، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، في خطوة تعكس قوة الميزانيات للبنوك خلال الفترة الماضية. وتزامن هذا الإعلان مع تسجيل احتياطي النقد الأجنبي لمستوى قياسي جديد بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مما يعزز الثقة في الاستقرار النقدي للبلاد. وجاء هذا التطور الاقتصادي الإيجابي بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم ، مما يشير إلى نجاح السياسات النقدية المطبقة في تثبيت الأسعار.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات تاريخية

يأتي هذا الصعود الكبير في الاحتياطي النقدي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، والذي ينعقد في دورته التاسعة والأربعين تحت رعاية البنك المركزي المصري. وتستضيف جمهورية مصر العربية هذا الحدث الكبير خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، حيث يترافق مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق المالية ACI التي تتخذ من فرنسا مقراً لها. وقد شهدت مراسم الافتتاح حضوراً كثيفاً لشخصيات مرموقة، حيث حضر كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

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استراتيجيات الاستقرار المالي والشفافية

أوضح حسن عبدالله أن البنك المركزي يواصل التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، مستنداً في ذلك إلى نهج يقوم على الشفافية التامة وإطار للسياسة النقدية يستهدف بشكل أساسي خفض معدلات التضخم. وأشار المحافظ إلى الالتزام الثابت بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يسهم في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات. وأكد أن هذه الخطوات تبني على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024، مما يضع الاقتصاد في موقع أفضل لمواجهة التحديات.

تطور الكوادر المصرفية والذكاء الاصطناعي

تحدث المحافظ عن حرص البنك المركزي المصري على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي. وأوضح أن البنك يستفيد من خلال "مركز علوم البيانات" من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية. وأشار إلى أن التوسع في استخدام هذه التطبيقات يتطلب إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي. كما أشاد بالمستوى المهني للكوادر المصرية التي تولت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة المختلفة.

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آفاق السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية

أشاد حسن عبدالله بأهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، في ضوء ما تشهده الأسواق المالية العالمية من تحولات هيكلية ملموسة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية المتسارعة. كما ناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الدولية ومدى قدرته على الصمود، ومستقبل النظام النقدي الدولي، والتداعيات المترتبة على تصاعد مستويات الديون السيادية والضغوط المالية. كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المحلية ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا وآسيا.

دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات

يتناول المؤتمر كذلك دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمليات القطاع المصرفي، وإدارة الخزانة والأصول، والتداول، بالإضافة إلى الزخم المتزايد الذي تشهده الأصول الرقمية وانعكاساتها على الأسواق المالية. كما بحث الاجتماع التحولات التي يشهدها دور الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية. ويذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية ACI Egypt تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية والمالية العاملة في جمهورية مصر العربية، مما يعكس عمق الجذور المؤسسية لهذا الحدث المهم.