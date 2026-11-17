محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة يتفقد وسط المدينة ويراقب أعمال التجميل والنظافة في الأسواق السياحية بعد أداء صلاة العشاء في مسجد محسب.

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة ، محافظ الأقصر ، جولة ميدانية مكثفة في وسط المدينة التابعة للمحافظة، بهدف الرقابة المباشرة على مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الجمالي للمناطق الحيوية. تأتي هذه الجولة عقب أدائه لصلاة العشاء في مسجد محسب الواقع داخل السوق السياحي ، حيث ركزت الزيارة على متابعة سير الأعمال التنفيذية لتحسين البنية التحتية والمساحات الخضراء في قلب المدينة.

مسار الجولة في المناطق السياحية

بدأت الجولة التفقدية للمحافظ عبدالمطلب عمارة من مسجد محسب، مروراً بشوارع السوق السياحي الرئيسية التي تعد شرياناً اقتصادياً ونفسياً للزوار. وشملت الجولة أيضاً منطقة الكورنيش المطل على النيل، وصولاً إلى معبد الكرنك الأثري، مروراً بمسجد أحمد النجم وميدان أبوالحجاج المعروف. توضح هذه المسارات أن اهتمام المحافظة منصب بشكل خاص على الربط بين المعالم الأثرية والمناطق السكنية والتجارية لضمان تجربة سياحية متكاملة.

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ركز المحافظ في هذه الجولة على فحص دقيق لمدى التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة نظيفة وآمنة، حيث تزامن ذلك مع وجود عدد من الأهالي وأصحاب البازارات السياحية في منطقة مسجد محسب. وقد رافق المحافظ في هذه الجولة الميدانية اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، مما يعكس التدرج الرقابي المباشر من المستوى المحلي إلى مستوى المحافظ.

توجيهات بتكثيف النظافة للمساحات الخضراء

وجه محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة بتكثيف عمليات النظافة الشاملة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، مع التشديد على أهمية التهذيب المستمر للأشجار والنباتات في المناطق ذات الحركة السياحية العالية. تأتي هذه التوجيهات لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لا سيما في الأسواق السياحية ووسط المدينة التي تشهد تزايداً في أعداد الزوار والمقيمين على مدار الساعة.

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أشار البيان الصادر اليوم الاثنين إلى أن الجولة ركزت على تحسين الخدمات الأساسية والمظهر العام، مما يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الإدارات المختصة لضمان استدامة الأعمال المنفذة. لم تتضمن الوثائق الرسمية تفاصيل محددة حول الشكاوى أو المقترحات التي قد تكون طرحت خلال اللقاءات مع أصحاب البازارات، لكن التركيز بقي على الجانب التنفيذي والتجميلي.

استماع لملاحظات المواطنين وأصحاب الأعمال

التقى محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة بعدداً من أصحاب البازارات السياحية والمواطنين أثناء جولته، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الأوضاع السائدة في المنطقة. توضح هذه المقابلات الميدانية انفتاح الإدارة المحلية على سماع وجهات النظر المباشرة من الفاعلين في القطاع السياحي والتجاري، مما يسهم في صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الشارع المحلي.

على الرغم من عدم ورود تفاصيل حرفية عن شكاوى محددة، إلا أن طبيعة اللقاء تشير إلى سعي المحافظة لتعزيز العلاقة التشاركية بين الإدارة المحلية وأصحاب المصالح في السوق السياحي. يُذكر أن اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، كان حاضراً خلال هذه الجلسات التفاعلية، مما يضمن توثيق الملاحظات ونقلها للأقسام التنفيذية المختصة للمتابعة.

آليات المتابعة المستمرة للمستقبل

تستهدف هذه التحركات الإدارية تحسين جودة الحياة للسكان وتعزيز الصورة الذهنية للمدينة لدى السياح، من خلال الالتزام بمعايير النظافة والتجميل في الشوارع والميادين الرئيسية. تعكس الخطة المتابعة الدقيقة التي يتبعها محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة في مناطق مثل معبد الكرنك والكورنيش، حيث تتركز الجهود على استدامة المرافق وتحديثها بشكل دوري.

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تعد زيارة مسجد محسب والسوق السياحي خطوة استباقية لتقييم الوضع الحالي وتحديد الأولويات القادمة، مع التأكيد على أن العمل لن يتوقف عند الحد الأدنى من المتطلبات. يستمر دور محافظة الأقصر في مراقبة الأداء التنفيذي لتلبية التوقعات المرتبطة بقطاع السياحة، الذي يشكل عموداً فقرياً لاقتصاد المدينة، وضمان راحة المواطنين والزوار على حد سواء.