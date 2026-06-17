محافظ أسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي يواصلان جولاتهما الميدانية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة

استكمل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي جولاتهما الميدانية لمدة يومين متتاليين بمحافظة أسيوط لمتابعة莺进度 ومعدلات الإنجاز لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خاصة في قطاع المياه والصرف الصحي. شملت الجولة تفقد محطات رفع وصرف صحي عدة بمركز ديروط ومحطة معالجة عواجة، بالإضافة إلى لقاء مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعرض الموقف التنفيذي لـ 513 مشروعًا تخدم 149 قرية. أكد المسؤولون على الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق بين الجهات لضمان الجودة ودخول الخدمة في أقرب وقت، ضمن جهود الدولة لتنمية الريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية.

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي جولاتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي بمختلف مراكز وقرى المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

بدأت الجولة بزيارة مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق أسيوط، حيث عقد لقاء مع مسؤولي الشركة، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي ضمن المبادرة. بلغ إجمالي المشروعات المطروحة من الشركة 513 مشروعًا تخدم 149 قرية في 7 مراكز، وتشمل شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة. أكد المسؤولون على أهمية الاستمرار في هذا النهج والالتزام بالبرامج الزمنية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة الموقف بشكل دوري.

بعدها انتقل المحافظ والوزير إلى مركز ديروط حيث تفقدا عدة محطات رفع صرف صحي (كوم بوها، قصر حيدر، نزلة ضاهر، عواجة، الرياض) وكذلك محطة معالجة صرف صحي عواجة ذات طاقة تصميمية تتراوح بين 40 و80 ألف متر مكعب يوميًا. ген الهدف من الجولة هو الاطمئنان على نسب التنفيذ ومراجعة الموقف الفني للمشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدفع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية، موضحًا أن وزارته تسخر إمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة وبالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية لتذليل المعوقات.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع يوميًا معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، مشيرًا إلى أن التطوير في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقرى يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات. وأضاف أن التنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربي والجهات المنفذة يسهم في تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية، بما يحقق مستهدفات المبادرة ويعزز جهود التنمية الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية مشتركة لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسيوط، والتي تشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل التموين والإزالة والتعديات، حيث قام المحافظ في الفترة الأخيرة بتحرير عدد من المحاضر التموينية على المخابز وإزالة حالات التعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة، فضلاً عن متابعة سير الامتحانات وضمان العدالة بين الطلاب





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