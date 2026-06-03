محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتابعان مشروعات "حياة كريمة" وخطط تطوير خدمات المياه والصرف الصحي

استقبل محافظ أسوان نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق لمتابعة المشروعات الجارية trong مبادرة "حياة كريمة" وخطط تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع استعراض التحديات ووضع حلول عاجلة لتحسين الخدمات.

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى خدمات البنية التحتية في المحافظة.

وقد حضر الاجتماع السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء أمين شوقي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في وزارة الإسكان ومحافظة أسوان. شهد اللقاء استعراضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على متابعة نسب الإنجاز والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة في مواعيدها المقررة.

وقدّم محافظ أسوان تقريراً شاملاً لنائب وزير الإسكان يتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، مع حصر النقاط الساخنة والمناطق التي تتطلب تدخلات عاجلة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكات الصرف الصحي للتغلب على الزيادة في التصرفات وضمان استدامة الخدمات. تضمن التقرير قائمة بالمشروعات الرئيسية التي تتم متابعتها بشكل مستمر، منها إنشاء محطات الصرف الصحي في مناطق السيل والناصرية، وتركيب المطرقة المائية في المحطة رقم 11 بالكرور، وكذلك تركيب محابس الهواء لتقليل الأعطال المتكررة.

كما تشمل المشروعات إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم 12 والتي سيت فتح الظرف المالي والترسية عليها، بالإضافة إلى استكمال محطة معالجة الصرف الصحي في أبو الريش ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة". كما يتم حالياً إنهاء محطات معالجة الصرف في قرى غرب سهيل وغرب أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة،以及对 مشروعات المياه في قرى مركز دراو بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والري، بما في ذلك رافع الصرف الصحي بقرية الرقبة.

كما خُصصت مشروعات لتحسين خدمة مياه الشرب في قروى عنيبة بمركز نصر النوبة عبر إنشاء خزان مياه جديد، وكذلك استكمال خدمات الصرف الصحي في مشروع إحلال مساكن المغتربين. وفي إطار الخطة الاستثمارية، يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنهاء أعمال محطات وشبكات الصرف الصحي في قرية رؤوف والحرية بمركز كوم أمبو، وتركيب قاطعين للكهرباء في محطة جبل الزلط لتحسين التشغيل والتحكم.

كما يجري إنهاء مشروع محطة رافع الحبارى في إدفو، وأعمال محطة معالجة الصرف الصحي في الكلح شرق ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة". وشدد الحاضرون على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، وشجع محافظ أسوان على تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الإسكان للتغلب على أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، مما يسهم في تخفيف العبء عن أهالي المحافظة ودعم أهداف التنمية الشاملة





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