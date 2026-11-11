محافظة القاهرة تطلق خطة تطوير شاملة للتراث العمراني في مصر الجديدة والقاهرة الخديوية

محافظ القاهرة يوجه بتطوير شارع الأهرام وسور مجرى العيون وفق رؤية متكاملة للحفاظ على الهوية المعمارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أعلن محافظ القاهرة عن إطلاق مبادرة تطوير حضاري شاملة تستهدف الارتقاء بالمشهد العمراني للعاصمة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا بمبنى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالقلعة لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية. يركز هذا المشروع على تطوير شارع الأهرام وساحات وحدائق البازيليك بمنطقة مصر الجديدة التراثية، بالإضافة إلى استعراض الخطط المقترحة لإحياء الشوارع والميادين ذات القيمة التاريخية في المنطقتين الجنوبية والغربية.

تطوير شارع الأهرام ومصر الجديدة

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروع تطوير شارع الأهرام وساحات وحدائق البازيليك بمنطقة مصر الجديدة التراثية، والذي يعتبر الفائز بالمسابقة التي نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. حصل الدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وفريقه على المركز الأول في هذه المسابقة، مقدمين رؤية متكاملة للارتقاء بالفراغ العمراني بالمنطقة.

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اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بتنفيذ المشروع على مراحل متتابعة، تبدأ بتطوير واجهات العقارات القائمة في المنطقة وزيادة كثافة التشجير، بما يضمن تحسين الصورة البصرية للمنطقة مع الحفاظ التام على طابعها المعماري والتراثي المميز. يستهدف هذا النهج إعادة تأهيل الشوارع والساحات والحدائق لتعزيز دورها كفراغات عامة مفتوحة تخدم المواطنين والزائرين، مع رفع كفاءة الطرق والأرصفة لتسهيل الحركة.

مشروعات القاهرة الخديوية والمنطقة الغربية

استعرض م. محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، خلال الاجتماع مجموعة من المشروعات الجارية في المنطقة الغربية بالقاهرة، وتحديدًا منطقة القاهرة الخديوية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الطابع المعماري الفريد للمباني التاريخية. تشمل هذه الجهود تطوير الواجهات الخارجية وتحسين المشهد البصري العام ورفع كفاءة الفراغات العامة المحيطة بهذه المعالم الأثرية.

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كما تم استعراض أعمال المرحلة الثالثة لتطوير شارع طلعت حرب في الجزء الممتد بين ميدان طلعت حرب وميدان التحرير، والذي تم الانتهاء منه بنجاح. يتضمن هذا التطوير تحسين العقارات المطلة على الميدان وواجهات المباني المحيطة به، مما يسهم في الحفاظ على القيمة المعمارية لميدان طلعت حرب باعتباره أحد أبرز ميادين القاهرة الخديوية، بالإضافة إلى تطوير ميدان البستان والفلكى ومشروع تطوير واجهات العقارات بشارع الألفى.

إحياء المناطق التاريخية جنوب القاهرة

تناول الاجتماع متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة الجنوبية بالتعاون بين محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري، خاصة في مناطق السيدة عائشة، والسيدة نفيسة، وسور مجرى العيون، والإمام الشافعي. أكد المحافظ أن تجربة تطوير سور مجرى العيون تمثل نموذجًا ناجحًا لنهج الدولة في التعامل مع المناطق التاريخية، حيث امتد التطوير ليشمل المناطق المحيطة بالأثر، مما أسهم في تحسين المشهد العمراني وإعادة الاعتبار للمكان.

أكد محافظ القاهرة أن الحفاظ على التراث العمراني وصون الهوية الحضارية للعاصمة يأتي في صميم رؤية الدولة للتنمية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير لا تقتصر على ترميم المباني أو تحسين واجهاتها فحسب. بل تستهدف إحياء المناطق المحيطة بها، وإعادة تنظيم الفراغات العامة والشوارع والميادين، بما يحقق التكامل بين الحفاظ على الطابع التاريخي وتحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل مباشر.

التنسيق مع الجهات الأكاديمية والحكومية

شهد الاجتماع استعراضًا لرؤى ومشروعات أعدتها جهات متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجالات العمارة والتصميم العمراني، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والجهاز والجهات المعنية لضمان تنفيذ مشروعات التطوير وفق أسس علمية وفنية دقيقة. أكد محافظ القاهرة أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والهندسية في إعداد وتنفيذ هذه المشروعات، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للفراغات العامة.

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في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين ومتطلبات الحركة والأنشطة المختلفة عند تنفيذ أي مشروع تطوري، مع الحفاظ على المباني ذات القيمة التاريخية. كما تم استعراض مشروع تطوير مبنى وزارة الخارجية المعروف بقصر الأميرة نعمة الله، ومشروع تطوير المنطقة التجارية في مرحلتها الأولى الذي يشمل سوق باب اللوق وعمارات ميدان رمسيس التابعة لكهرباء السكة الحديد، ومنطقة كوبري الليمون.