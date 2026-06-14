محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية أمام القضاء المصري

تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة في قضية انضمام 68 متهما لجماعة إرهابية، ضمن سلسلة محاكمات并行 auf نطاق واسع.

تشهد محاكم بدر اليوم الاثنين جلسة مهمة ضمن سلسلة المحاكمات التي تُعقد على مستوى القاهرة الكبرى، حيث تستمع الدائرة الأولى إرهاب ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لمرافعة النيابة العامة في قضية انضمام 68 متهما لجماعة إرهاب ية.

القضية تحمل الرقمين 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس و1540 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. هذه الجلسة ليست منعزلة بل تأتي في إطار نشاط قضائي مكثف لمحاكمة العشرات من المتهمين بالانضمام لجماعات إرهابية في مختلف مناطق القاهرة الكبرى، حيث شهدت الأيام الماضية وأولى الجلسات في عدة دوائر قضائية بمحاكم التجمع الخامس، حلوان، بولاق الدكرور، المطرية، المرج، التجمع الأول، و.city nasser.

وتشمل هذه المحاكمات 68 متهاما في هذه القضية، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من المتهمين الذين يبلغ عددهم في بعض القضايا 38 و42 و59 متهاما، مما يعكس ضخامة وحجم القضايا الإرهابية المنظورة أمام القضاء المصري. وتأجلت بعض الجلسات، كما في قضية 4 متهمين في مدينة نصر التي تم تأجيلها إلى 16 أغسطس، مما يدل على تعقيد الإجراءات وضخامة ملفات هذه القضايا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي تُعد أساس اتهامات النيابة، أن نشاط الجماعة الإرهابية المزعومة امتد على مدى فترة طويلة، حيث بدأت من عام 1992 وحتى 3 نوفمبر 2024. وتضمنت التحقيقات أن المتهمين من الأول وحتى الواحد والأربعين تولوا قيادة هذه الجماعة، وكان غرضها المعلن الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني والأربعين وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم كاملا بأغراضها وطبيعتها الإجرامية. كما أن التحقيقات أشارت إلى أن بعض المتهمين face اتهامات إضافية بتمويل الإرهاب، مما يزيد من خطورة التهم الموجهة إليهم. هذا النشاط القضائي الواسع النطاق يأتي في إطار محاربة الدولة المصرية للأفكار والممارسات الإرهابية، حيث ي Ammon القضاء المصري دورا محوريا في محاكمة المتهمين وفقاً لأحكام القانون، مع ضمان كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشكل هذه المحاكمات رسالة واضحة بأن الدولة جادة في ملاحقة ومقاضاة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن المجتمع واستقراره، بغض النظر عن المدة الزمنية التي مرت على تلك الأنشطة. كما أن تضافر جهود النيابة العامة والقوات الأمنية في جمع الأدلة والتحقيق أدى إلى كشف شبكات وأنشطة هذه الجماعات على مدى سنوات طويلة





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