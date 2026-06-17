محافظ أسوان يشارك في جلسة برلمانية ويعرض خطط تطوير الخدمات والمشروعات بالمحافظة

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة بمشاركة محافظ أسوان ناقشت فيها ملفات التطوير الخدمي بالمحافظة، تشمل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، ومعالجة قضايا البنية التحتية، واستغلال المشروعات القائمة، بالإضافة إلى أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة.

في إطار المتابعة المستمرة للقضايا الخدمية والتنموية بمحافظة أسوان، حضر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي.

وقد ترأس الجلسة عدد من النواب代表性的 عن المحافظة بالإضافة إلى حضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن وزارات الإسكان والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية المحلية. أكد المحافظ خلال الجلسة على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والتشريعية للعمل على إيجاد حلول عاجلة للتحديات والمشكلات الخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وقد ناقشت الجلسة عدة ملفات هامة على رأسها تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، ومعالجة قضايا البنية التحتية، وبرامج التنمية المحلية، بالإضافة إلى أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة واستغلال المشروعات القائمة مثل مشروع خان أسوان وممشى أهل أسوان. تم استعراض detailed خطط شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة تحديات المياه في المحافظة. folds أن شركة مياه أسوان نفذت خطة عاجلة لتحسين خدمة مياه الشرب داخل مدينة أسوان بتكلفة تقديرية بلغت 500 مليون جنيه، وذلك للتعامل مع النقاط الساخنة وحل المشكلات المتكررة.

كما تم عرض مقترح خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2026/2027 بتكلفة تصل إلى 770 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف الصحي، وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة. وبخصوص قرى أبو الريش، فقد تم إدراج تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالقرى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة 2'، مع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطتي مياه الشيخ على والجيش، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أجزاء من شبكات مياه قرية أبو الريش بحري بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

كما تم استعراض تعاون مع المعونة السويسرية بتكلفة 500 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب بمناطق السيل الجديد والسيل الريفي شرق مدينة أسوان، فضلاً عن تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي داخل المدينة. طرحت اللجنة العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالتنمية المحلية.

حيث ناقشت أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة، حيث أوضح المختصون أن العمالة اليومية (السركي) لا تنطبق عليها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور، وتم التوصية بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة أوضاع العاملين وتحسين ظروفهم المالية ودراسة فرص تثبيت العمالة المستحقة. وفيما يتعلق بمشروع خان أسوان بمدخل المدينة الشمالي، أشار المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات لمعالجة التحديات السابقة والعمل على تحقيق أقصى استفادة منه، حيث تم التعاقد بنظام حق الانتفاع مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتشغيل 37 محلاً داخل الخان لمدة 10 سنوات، مع استمرار الجهود لتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للأنشطة التجارية والسياحية والخدمية.

كما تناولت المناقشات موقف المحلات السياحية المقامة على كورنيش النيل ضمن مشروع ممشى أهل أسوان، والتي تضم 54 محلاً ومطعماً، حيث يتم طرحها من خلال المزايدات المختلفة وفقاً للضوابط المنظمة، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة ومحافظة أسوان على توفير الموارد اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة





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