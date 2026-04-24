محافظ جنوب سيناء يتفقد تجمعات وادي سعال المتضررة من السيول

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء التجمعات التنموية في وادي سعال التي تأثرت بالسيول، واطمأن على أحوال المواطنين، ووعد بدراسة مطالبهم وتوفير الدعم اللازم.

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء ، بزيارة تفقدية شاملة لعدد من التجمعات التنموية في منطقة وادي سعال ، وذلك في أعقاب موجة الطقس السيئ وال سيول الجارفة التي أثرت على المنطقة مؤخرًا.

تأتي هذه الزيارة في سياق حرص المحافظ على المتابعة الميدانية الدقيقة للأوضاع على أرض الواقع، والاطمئنان على أحوال المواطنين، والوقوف بشكل مباشر على حجم الأضرار والاحتياجات الملحة. لم تكن الزيارة مجرد جولة تفقدية، بل كانت فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع أهالي المنطقة، والاستماع إلى همومهم ومطالبهم، وفهم التحديات التي تواجههم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقد التقى المحافظ وجهاً لوجه بعدد كبير من الأهالي وأصحاب التجمعات البدوية، مستمعًا بانتباه إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومؤكدًا لهم أن جميع مطالبهم ستخضع لدراسة عاجلة وشاملة، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن. وأكد المحافظ على أن الدولة المصرية، وعلى رأسها الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، تقف صفًا واحدًا إلى جانب مواطنيها، وتضع احتياجاتهم في صدارة أولوياتها، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وأضاف أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتجاوز هذه المحنة. وشدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان سرعة الاستجابة للأزمة، وتقديم المساعدة الفورية للمتضررين. وأمر بتشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم الأضرار بشكل دقيق، ووضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما وجه المحافظ بتوفير المساعدات الغذائية والطبية اللازمة للمتضررين، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات التي تضررت منازلها.

وأكد المحافظ على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالتجمعات البدوية في جنوب سيناء، وتعمل جاهدة على تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم. وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة، بهدف توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل، وتطوير البنية التحتية. وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في جنوب سيناء، من خلال الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد المحافظ على أن الدولة لن تتوانى في تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين حياتهم. وفي ختام زيارته، أعرب أهالي وادي سعال وأصحاب التجمعات البدوية عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، ومحافظة جنوب سيناء، على سرعة الاستجابة لأزمتهم، والوقوف إلى جانبهم منذ بداية أزمة السيول وحتى الآن. وأشادوا بجهود المحافظ اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وتفانيه في خدمة أهالي المنطقة، وحرصه على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى مطالبهم.

وأكدوا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة الكبير بأهالي جنوب سيناء، وحرصها على توفير كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم. وأعربوا عن ثقتهم في أن الدولة ستواصل جهودها لتحسين مستوى معيشتهم، وتوفير مستقبل أفضل لأبنائهم. كما أكدوا على استعدادهم للتعاون الكامل مع الأجهزة التنفيذية، في تنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير المنطقة وتحسين مستوى الحياة فيها. وشددوا على أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، وأنهم على استعداد دائم للدفاع عن أرضهم وخدمة وطنهم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منطقة جنوب سيناء، وتحسين مستوى معيشة أهاليها، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للمنطقة





