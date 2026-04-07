محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في طور سيناء

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، احتفالية بهيجة للأطفال الأيتام في طور سيناء، نظمتها جمعية رعاية الطفل اليتيم بالتعاون مع الجهات المعنية، بحضور 341 طفلًا. تضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية متنوعة وتوزيع هدايا، مع التأكيد على دعم الدولة للأيتام والفئات الأكثر احتياجًا.

شهد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء ، احتفالية بهيجة للأطفال ال أيتام نظمتها جمعية رعاية الطفل اليتيم، بالتعاون مع إدارة حقوق الطفل ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء في نادي الشرطة بمدينة طور سيناء. حضر ال احتفالية 341 طفلًا من ال أيتام ، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والمحافظة بهذه الشريحة الهامة من ال مجتمع . بدأت ال احتفالية بعزف النشيد الوطني، في جو من الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقد حضر الحفل الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، والدكتور حاتم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة في المحافظة. وفي كلمة ألقاها اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أكد على الأهمية الكبيرة لهذه الاحتفالية، معتبرًا إياها رسالة إنسانية تعبر عن اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتوفير الرعاية اللازمة للأيتام والفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن دعم هذه الفئات وتحسين جودة حياتهم يمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا على التزام المحافظة بتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المبادرات المجتمعية ومؤسسات العمل الأهلي. كما أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في دعم جهود التنمية والوصول إلى مستحقي الدعم في القرى والوديان والتجمعات البدوية، معتبرًا أن ما يقدمونه يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي الفعال والمؤثر في المجتمع. وقد أثنى الحضور على جهود الجمعية في تنظيم هذا الحفل المميز وتوفير كل ما يلزم لإسعاد الأطفال الأيتام.وشهدت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأطفال. تضمنت الفقرات عروض الأراجوز والساحر، والتي تفاعل معها الأطفال بحماس شديد، بالإضافة إلى المسابقات والألعاب الترفيهية التي أتاحت لهم فرصة المشاركة والتنافس في جو من المرح والفرح. كما تم تنظيم مسابقة للرسم على الوجوه، حيث عبر الأطفال عن إبداعاتهم وأحلامهم من خلال الألوان والأشكال المختلفة. إلى جانب ذلك، تم تقديم وجبات غذائية صحية وسناكس، وكراتين مواد غذائية، ومبالغ مالية، وهدايا وألعاب للأطفال، مما ساهم في تعزيز شعورهم بالسعادة والتقدير. وقد عبر الأطفال عن امتنانهم وتقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المميزة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في رسم البسمة على وجوههم وتخفيف معاناتهم. هذا وقد حرص المنظمون على توفير كل سبل الراحة والأمان للأطفال، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال والفرح.وفي ختام الاحتفالية، قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتوزيع الهدايا والمبالغ المالية على الأطفال، وسط أجواء من الفرح والبهجة عمت المكان. وقد حرص المحافظ على التحدث مع الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم، مما ترك انطباعًا إيجابيًا في نفوسهم وعزز من ثقتهم بأنفسهم. من جانبه، أعرب الدكتور حاتم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن سعادته بنجاح الاحتفالية، مؤكدًا على حرص الجمعية على تنظيم مثل هذه الفعاليات بصفة دورية، بهدف دعم ورعاية الأطفال الأيتام وتوفير بيئة مناسبة لهم للنمو والتطور. وأشار إلى أن الجمعية تعمل بجد على تقديم الدعم الشامل للأيتام، بما في ذلك الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم. وأكد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومجتمعية وأهلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأطفال الأيتام في مجتمعنا. كما وجه الشكر إلى جميع الداعمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح الاحتفالية، مؤكدًا على أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الشاملة





الاحتلال يبلغ عائلات 341 من الجنود و10 من الشباك بمقتلهم في اشتباكات غزةالاحتلال يبلغ عائلات 341 من الجنود و10 من الشباك بمقتلهم في اشتباكات غزة | مصراوى

