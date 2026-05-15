محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف جهود التوريد والتحقق من انتظام العمل في مواقع تخزين القمح المحلي، ويشجع المزارعين ويقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، ويشجع زراعة القمح المحلي ويضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

اكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ان مديرية التموين بالدقهلية تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية. وشدد محافظ الدقهلية على الحرص الدائم على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسهيل كافة اجراءات التوريد لضمان توريد اكبر كمية من الاقماح المحلية خلال الموسم، وطبقا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية موسم 2025.

ووجه المحافظ بتكثيف جهود غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة مع الغرفة المركزية بمديرية التموين بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، وضمان انتظام العمل داخل الصوامع وتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة ميدانية موسعة داخل مواقع تخزين القمح، برفقة المهندس سامي ابراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من استمرار جاهزية مواقع الاستلام واستقبال الاقماح من الموردين والمزارعين دون معوقات، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم 2026.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة ان جميع المواقع التخزينية تعمل بكفاءة عالية، وان اللجان المشكلة مستمرة في أداء مهامها على مدار اليوم لضمان انتظام واستمرارية عمليات التوريد، مشيرًا الى المتابعة اللحظية لكافة المواقع لتحقيق أعلى معدلات التوريد. واضاف، ان إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 205 الف طن و 697 كيلو من القمح المحلي، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود المبذولة، كما اشار الى التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على النحو التالي: 2500 جنيه للأردب (درجة نقاوة 23.5 قيراط) 2450 جنيهًا للأردب (درجة نقاوة 23 قيراط) 2400 جنيه للأردب (درجة نقاوة 22.5 قيراط)





