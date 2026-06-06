محافظ قنا يقود جولات تفقدية لحل مشكلات النقل والنظافة وضبط سير الامتحانات والخدمات الصحية

شهدت محافظة قنا تداخلات حكومية مكثفة خلال الساعات الماضية شملت جولات تفقدية للمحافظOWS على لجان الامتحانات، وإجراءات صارمة ضد المتغيبين في الوحدات الصحية، وإعادة فتح طريق مغلق منذ عشر سنوات، ونقل موقف سيارات لتخفيف الازدحام، واجتماع لتعزيز مشروعات الغاز الطبيعي، وضبط مخالفات في لجان الدبلومات الفنية.

شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية سلسلة من الإجراءات والزيارات الميدانية التي تركز على تحسين الخدمات العامة وضمان انضباط العمليات التعليمية والصحية. فقد أجرى محافظ قنا ، اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، جولات تفقدية تحدثت عنها التقارير، شملت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ولجنة امتحانات الدبلومات الفنية ، بالإضافة إلى اجتماع مع وفد شركة الغاز الطبيعي لبحث خطط التوسع في مشروعات التوصيل.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية في مركز نجع حمادي، تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تعزيز النظافة العامة والاستجابة للشكاوى، مما أسفر عن إعادة فتح طريق كان مغلقاً لأكثر من عقد بسبب تراكم النفايات ومخلفات البناء. وفي sector الصحي، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، حسين الزمقان، بجولة ليلية مفاجئة على وحدتي صحة القناوية والسلامية، حيث تم رصد حالات غياب بين أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، ما استدعى إحالة المتغيبين إلى التحقيق.

كما تم نقل موقف سيارات 'المسيد' في قوص إلى مجمع مواقف جديد لتخفيف الازدحام المروري، ونقنقب أطباء مصر أشاد بجهود المحافظة لتحسين بيئة العمل而她 مناخ آمن للأطقم الطبية. في تفاصيل هذه الأحداث، أظهرت الجولة التفقدية للمحافظ على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي بدأها بمدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري، تركيزاً على توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام سير الامتحانات. وشدد المحافظ على أهمية تهيئة الظروف التي تسمح بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والنظام.

كما شملت جولته الأخرى، لجنة مدرسة قنا الزخرفية المعمارية بنين رقم 1808، حيث تم ضبط مخالفات تشمل السماح للطلاب بوجود أدوات شخصية غير مصرح بها داخل قاعة الامتحان، بالإضافة إلى عثور المحافظ على هاتف محمول بحوزة أحد الملاحظين، مما أدى إلى إحالة أربعة من الملاحظين والمراقب إلى التحقيق العاجل. على صعيد آخر، بحث المحافظ مع وفد شركة الغاز الطبيعي، برئاسة المهندس وائل جويد، آفاق التعاون المشترك وخطط التوسع في توصيل الغاز إلى مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية في صعيد مصر.

بالتوازي، أسفرت الجهود المستمرة للأجهزة التنفيذية في نجع حمادي، بقيادة رئيس الوحدة المحلية، عن إعادة فتح طريق خلف عمارات الألومنيوم ناحية مدخل شركة عثمان، بعد أن بقي مغلقاً لأكثر من عشر سنوات بسبب تراكم الهيش ومخلفات البناء، وهو ما كان يتسبب في عرقلة حركة المواطنين. وفي sector النقل، نفذت الأجهزة التنفيذية في قوص، بناءً على توجيهات المحافظ، حملة لنقل موقف سيارات 'المسيد' من منطقة المطافی إلى مجمع مواقف سيارات 'البيك أب' بشرق المدينة، وذلك للتخفيف من حدة التكدس المروري في منطقة تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية نظراً لوجود مجمع مدارس وموقعها القريب من كوبري مزلقان السكة الحديد.

كما أجرى حسين الزمقان، جولة ليلية مفاجئة على وحدتي صحة القناوية والسلامية، اكتشف خلالها غیاب عدد من الأطباء والتمريض المكلفين بالنوبتجية، فقرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. من جهة أخرى، أشاد نقيب أطباء مصر بجهود محافظة قنا في تحسين بيئة العمل ومناخ آمن للأطقم الطبية، مما يعكس التزام المحافظة برفع مستوى الخدمات الصحية





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