محافظة سوهاج تنفي تنفيذ عملية جراحية لمرضة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتكشف أن ادعاءات الدكتور رأفت لويس نصري كاذبة، مع إعلان تحقيقات قانونية ضد من روّج للأخبار.

أعلنت مديرية الصحة والسكان ب محافظة سوهاج رسمياً أن الأخبار التي روجت بشأن إجراء عملية جراحية لمريضة مصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز في أحد المستشفيات الخاصة، هي معلومات غير صحيحة تماماً ولا تستند إلى أي أساس من الصحة. جاء هذا الإعلان الرسمي بعد إجراء تحقيق دقيق وشامل في سجلات المستشفيات المعنية، مما كشف عن عدم وجود أي وثائق أو أدلة تدعم ادعاءات الدكتور رأفت لويس نصري الذي كانت أنباء عن عمله قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والمجتمعية بأكملها.

نتائج التحقيق في سجلات المستشفيات الخاصة

كشف مصدر مطلع في مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، خلال تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، أن المديرية قامت بمراجعة دقيقة ومفصلة لجميع سجلات العمليات الجراحية التي أُجريت خلال الساعات الماضية، ولم تعثر على دليل واحد يؤكد صحة ما تم تداوله على نطاق واسع. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهة المعنية للتحقق من دقة المعلومات الطبية المنشورة، خاصة وأن العملية المزعومة كانت تتم وفقاً لما رُوج له دون علم رسمي مسبق من إدارة المستشفى أو شركة الآلات الموردة للجراحة.

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وأوضح المصدر أن عمليات الفحص الشاملة للسجلات الطبية قد تمت بالتعاون التام بين إدارة الصحة بالمحافظة وإدارة العلاج الحر في سوهاج، وذلك تحت الإشراف المباشر من اللواء طارق راشد محافظ المحافظة ووكيل وزارة الصحة، بهدف تحري الدقة القصوى ومنع انتشار الشائعات الطبية المضللة. وأكد المصدر أن جميع أعمال الفحص والتدقيق لم تسفر عن العثور على أي مستندات رسمية تثبت صحة ادعاء الدكتور رأفت لويس نصري، خاصة أن جميع المستشفيات في المحافظة أكدت بشكل قاطع أنها تراجع تحاليل المرضى بدقة متناهية قبل إجراء أي عمليات جراحية لضمان سلامة الإجراءات.

موقف المحافظ واللجنة الطبية المعنية

كان اللواء طارق راشد محافظ سوهاج قد كلف جميع الأجهزة التنفيذية والصحية بالمحافظة بالتحري الفوري والصارم حول ما تم نشره من معلومات، مؤكداً في بيان رسمي على الحرص الكامل والدائم على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لحماية المرضى ومنسوبي القطاع الطبي من أي مخاطر محتملة. وأوضح محافظ المحافظة في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية أن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا تعد بأي حال من الأحوال مبرراً مقبولاً لرفض تقديم الرعاية الصحية اللازمة أو تأجيل إجراء أي عمليات جراحية ضرورية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية الراسخة لمكافحة العدوى في المستشفيات.

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بررت اللجنة الطبية المتخصصة ذلك بأن وجود مريض مصاب بالفيروس في أي مستشفى لا يشكل خطراً مباشراً على الموجودين الآخرين من مرضى وأطقم طبية، شريطة أن تكون جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى متوافرة ومتبعة بدقة، لأن انتقال العدوى يتم عادة عبر الدم أو الاتصال الجنسي المباشر. وأكدت اللجنة أن المريض الذي يتردد على المستشفى شهرياً لصرف الأدوية المخصصة لحالته يتمتع بجميع الحقوق الكاملة للمريض، مع ضمان كامل وسريّة تامة لبياناته الصحية، التي لا يجري تداولها إلا بين أفراد الفريق الطبي المعالج الملزمين أخلاقياً وقانونياً بحمايتها.

الإجراءات القانونية والمستقبل الوقائي

أكد المصدر المختص في المديرية أن هناك تحركات قانونية جارية ومخطط لها خلال الساعات القليلة المقبلة ضد كل من روّج أو تداول أنباء تشكك في أمان المنظومة الوقائية بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات المتعاونة معها، وذلك رداً على نشر معلومات مضللة تهدد الثقة في النظام الصحي. وأشار إلى أن مرضى الإيدز يتم التعامل معهم وفق ضوابط معتمدة مسبقاً، تحافظ أولاً على خصوصيتهم الكاملة، وتضمن لهم تلقي الرعاية الطبية الشاملة من دون أي انتقاص، حيث إن المبدأ العام المستقر هو أن الإصابة بالفيروس لا تبرر الوصم المجتمعي أو الحرمان من الخدمات الصحية.

وأوضح المصدر أن هناك توصيات صارمة وواضحة صادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات مكافحة العدوى، تحكمها أنظمة إلزامية يجب تطبيقها بدقة في جميع المرافق الصحية، كما أن المريض ينقل غالباً إلى مستشفى الحميات أو الأقسام المتخصصة، حيث تتوافر التدريبات المتخصصة والتجهيزات الطبية اللازمة للتعامل الآمن مع الحالات الحرجة. وأكدت مديرية الصحة أن المبدأ العام الذي تحكم به هو أن الإصابة بالفيروس لا تبرر الوصم المجتمعي، وأن جميع الإجراءات تتم بسرية تامة للحفاظ على كرامة المرضى وسلامة المجتمع.