محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر يؤكد جاهزية 24 ألف بالوعة و32 نفقا لمواجهة الأمطار، مع ربط غرف العمليات بالطقس لضمان سلامة المواطنين.

شدد الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لدى شركتي المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، لاستقبال موسم سقوط الأمطار المتوقع خلال فصل الشتاء، والتعامل الفوري مع أي تغييرات مناخية قد تشهدها العاصمة في الفترة القادمة.

ربط غرف العمليات بمركز الطوارئ الوطني

أمر المحافظ بربط غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بخطوط هاتفية مفتوحة ومستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم بالكامل وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لحدوث أي أزمات أو اختناقات مرورية.

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تطهير 24 ألف بالوعة و32 نفقا للتصريف

وكشف الدكتور إبراهيم صابر عن تحقيق تقدم ملموس في عمليات الصيانة والتطهير، حيث تم تطهير 24 ألف بالوعة مطر موزعة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء تجارب ميدانية دقيقة للتأكد من جاهزية تلك البالوعات لاستقبال مياه الأمطار حال هطولها فوراً.

كما أشار المحافظ إلى مراجعة وتطهير صرف 32 نفقا على مستوى العاصمة، بالتنسيق المستمر بين هيئة النظافة، وشركة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء، للتأكد من صلاحية جميع شبكات الصرف الصحي، مع تنبيه عمال النظافة بالحرص الشديد على نظافة البالوعات ومنع إلقاء القمامة أو الأتربة داخلها.

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خطة انتشار المعدات وفرق الطوارئ الفوري

أوضح محافظ القاهرة وجود خطة محكمة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ في شوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مائي في أي موقع، وذلك بالتنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي، وشركة مياه القاهرة، وهيئة النظافة، والحماية المدنية، وشرطة المرافق.

وتشمل الخطة توزيع الشفاطات العملاقة ومضخات النافور والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري، والأنفاق، ومناطق تجمعات الأمطار المتوقعة طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع التأكد من صيانة الشفاطات المتوفرة بالأحياء لتسهيل إزالة أي تجمعات مائية دون التأثير على الحركة المرورية.

تطوير مخرات السيول وعزل المخاطر الكهربائية

أكد الدكتور إبراهيم صابر ضرورة متابعة جاهزية محطات الصرف الصحي ورفع كفائتها وصيانتها الدورية لاستيعاب الأمطار والسيول، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول في أحياء المعصرة، وطرة، وكفر العلو، والتبين، ومتابعة رفع أي مخلفات بها أولاً بأول.

كما طلب المحافظ من مسئولي الإنارة المركزية والأحياء مراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حفاظا على سلامة المواطنين، والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام لمنع أي مخاطر كهربائية أثناء هطول الأمطار.