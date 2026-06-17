محافظ أسيوط ووزير الإنتاج الحربي يواصلان جولاتهما لمتابعة مشروعات حياة كريمة

واصل محافظ أسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي جولاتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقدا عددا من محطات رفع ومعالجة صرف صحي بمركز ديروط، واستعرضا موقف 513 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي تخدم 149 قرية.

تواصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي جولاتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط ، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، ضمن جهود تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت فعاليات اليوم بزيارة مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، حيث عقد اللقاء مع مسؤولي الشركة بحضور المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس بهاء مدير المشروعات بالشركة،وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتنمية الريف المصري بأسيوط، وأبو العيون ابراهيم رئيس حي شرق أسيوط. خلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي المشروعات المطروحة من جانب الشركة 513 مشروعًا تخدم 149 قرية مستهدفة في 7 مراكز، وتشمل شبكات ووصلات مياه الشرب، وشبكات ووصلات الصرف الصحي، إلى جانب 18 محطة لمياه الشرب، ومشروعين لخطوط الطرد، ومحطتي رفع، ومحطتي معالجة.

وقد أشاد الوزير والمحافظ بما تحقق من معدلات إنجاز، مؤكدين على أهمية الاستمرار في هذا النهج حتى الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرين إلى أن الموقف التنفيذي للمشروعات يتم متابعته بصورة دورية ورفع تقارير منتظمة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. واصل وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ أسيوط جولاتهما الميدانية بمركز ديروط، حيث تفقدا عددًا من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

شملت الجولة محطة رفع صرف صحي كوم بوها، ومحطة رفع قصر حيدر، ومحطة رفع نزلة ضاهر، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمحطة رفع عواجة ومحطة رفع الرياض، فضلًا عن تفقد محطة معالجة صرف صحي عواجة، التي تتراوح طاقتها التصميمية بين 40 و80 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراجعة الموقف الفني للمشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي. أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط أن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تسخر إمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار التنسيق الكامل مع مختلف الجهات التنفيذية لتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت. من جانبه أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة يومية معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أن ما تشهده القرى المستهدفة من تطوير في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن التنسيق المستمر مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والجهات المنفذة يسهم في تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات المبادرة الرئاسية ويعزز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة





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حياة كريمة أسيوط مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي الإنتاج الحربي

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