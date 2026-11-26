اللواء محمد الزملوط يتفقد قسم مرور براني الجديد على مساحة 12.6 ألف متر مربع، بهدف تطوير الخدمات المرورية وتخفيف الضغط عن مدينة مرسى مطروح.

تفقد اللواء محمد الزملوط ، محافظ مطروح ، برفقة الدكتور إسلام رجب ، نائب المحافظ، قسم مرور براني الجديد، وذلك في جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الفرش والتجهيزات النهائية التي تسبق الافتتاح الرسمي. تأتي هذه الجولة ضمن الجهود المستمرة لإطلاق خدمات مرورية متطورة تخدم سكان مدن غرب مطروح ، بما في ذلك النجيلة ، براني، والسلوم، بهدف تحسين جودة الحياة وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية الحيوية.

تفاصيل البنية التحتية لمساحة 12.6 ألف متر مربع

يُعد قسم مرور براني مشروعاً خدمياً ضخماً يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 12.6 ألف متر مربع، وقد أوشك على الانتهاء من كافة المنشآت والأعمال الإنشائية والتشطيبات التي نفذت وفقاً للكود والمعايير المعتمدة لإنشاء أقسام المرور الحديثة. يركز التصميم على توفير بيئة عمل مريحة وفعالة، حيث يتضمن الصالة الاستقبالية الرئيسية اتساعاً كبيراً لاستيعاب المواطنين، مع تخصيص منافذ متعددة لتقديم خدمات تراخيص المركبات وفحوصاتها الفنية لضمان سير المعاملات بسلاسة.

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بالإضافة إلى المساحات الخدمية الموجهة للمواطنين، يضم المبنى مرافق دعم لوجستي متكاملة تشمل مخازن حديثة للملفات والأرشيف لضمان تنظيم السجلات، وشبكة إطفاء وتأمين ضد الحريق تلبي أعلى معايير السلامة. كما يضم القسم بديلاً للعاملين في قطاع المرور، وخزان مياه عملاق بسعة 50 طنا لتوفير الاحتياجات التشغيلية، بالإضافة إلى الانتهاء الكامل من أعمال تنسيق الموقع العام واللاند سكيب عند المدخل الرئيسي ليعكس الهوية المعمارية الحديثة.

تحسين تجربة المواطن وتقليل الرحلات إلى مرسى مطروح

يهدف افتتاح القسم الجديد بشكل مباشر إلى تخفيف العبء عن سكان المناطق البعيدة من خلال توفير الخدمات المرورية في قلب مدينة براني، بدلاً من اضطرارهم للقيام برحلات طويلة ومشقة إلى مدينة مرسى مطروح. تؤكد هذه الخطوة أن الحكومة المحلية تدرك جيداً التحديات الجغرافية التي يواجهها أهل براني، والنجيلة، والسلوم، وتسعى جاهدة لجعل الخدمات أقرب إلى المواطنين، مما يحد من ضياع الوقت والجهد المالي والمجهود البدني.

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كما تسعى الإدارة المحلية إلى رفع كفاءة إنجاز المعاملات من خلال تصميم الفضاءات الداخلية التي تسمح بحركة سلسة بين مكاتب الترخيص ومراكز الفحص، مما يقلل من طوابير الانتظار الطويلة. هذا التوجه ينسجم مع الخطط الاستراتيجية لتحديث البنية التحتية للحكومة المحلية، ويضع معايير جديدة للسرعة والدقة في التعامل مع شكاوى وحاجيات المواطنين في القطاع المروري.

المشاركة القيادية وموعد دخول الخدمة

رافق محافظ مطروح في هذه الجولة الميدانية فايز قاسم، رئيس مركز ومدينة براني، لمناقشة خطط التشغيل والتسليم النهائي للمبنى. كانت الجولة تركز على ضمان جاهزية كافة الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإنشائية قبل السماح بدخول الخدمة، مع التأكيد على أهمية السرعة في إنهاء أي إجراءات متبقية. تهدف هذه الزيارات إلى تحفيز الفرق الهندسية والإدارية على الانتهاء من المهام الأخيرة لضمان تجربة افتتاح سلسة وخالية من الأعطال.

تأتي هذه التطورات في إطار حملة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات في مدن ومراكز المحافظة، حيث يمثل قسم مرور براني نموذجاً للمشاريع التنموية التي تترجم الخطط إلى واقع ملموس. مع اقتراب موعد الافتتاح، يتوقع أن تشهد حركة المرور في المنطقة تحولاً ملحوظاً في مستوى رضا المواطنين نتيجة توفير خدمات متكاملة وحديثة في موقع واحد يخدم مجتمعاً واسعاً من سكان الغرب المطروحي.