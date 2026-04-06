محافظ الجيزة يتفقد أحياء العمرانية والطالبية ويشدد على رفع الإشغالات وتحسين النظافة

في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أحياء العمرانية والطالبية، موجهاً بتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات، وضبط المخالفات، وتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

قام الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الجيزة ، بجولة تفقدية واسعة النطاق في أحياء العمرانية و الطالبية ، بهدف الوقوف على حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات ، وذلك في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع العام.

شملت الجولة زيارة إلى مديرية الإسكان والمرافق، حيث وجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الجارية، وتقديم الدعم اللازم لتذليل جميع العقبات التي تعيق سير العمل، بما في ذلك معالجة المشكلات المتعلقة بتقطيع خطوط السير وتجاوز أسعار المواصلات المحددة. كما تضمنت الجولة تفقدًا ميدانيًا لعدد من الشوارع والأحياء، للاطلاع على جهود النظافة ورفع المخلفات، والتأكد من تطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها. وفي سياق متصل، تم ضبط 104 مخالفات لسيارات السرفيس في نطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار حملات المرور المكثفة لضمان التزام السائقين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية النقل العام، وحماية حقوق الركاب. \خلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، حيث تقدمت إحدى المواطنات بشارع ترعة الزمر بشكوى تطلب فيها توفير كشك أو فرصة عمل لمساعدتها على تحسين أوضاعها المعيشية. وعلى الفور، وجه الدكتور الأنصاري الجهات المختصة بسرعة دراسة حالة المواطنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصدر دخل مناسب لها، مؤكدًا على حرص المحافظة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما تفقد المحافظ أعمال النظافة الجارية في عدد من الشوارع، موجهاً بتكثيف هذه الأعمال ورفع كفاءة منظومة النظافة بشكل دوري، مع التركيز على المناطق الحيوية والأنفاق أسفل الطرق والمحاور المرورية، لما تمثله هذه الأماكن من أهمية في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر العام للمدينة. وقد أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل هيئة النظافة والتجميل، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في هذه الجهود للحفاظ على نظافة المدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين. \وفي إطار متابعته المستمرة، أكد الدكتور الأنصاري أنه تم رفع ما يقرب من 600 طن من المخلفات خلال حملات مكثفة نفذتها هيئة النظافة والتجميل في نفق الطيران بحي الطالبية، مشددًا على أهمية استمرار هذه الحملات اليومية للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات، وتحسين مستوى النظافة في جميع قطاعات المحافظة. كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال النظافة ورفع الإشغالات، مؤكدًا على أهمية التعاون مع المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على نظافة مدينتهم. ووجه المحافظ بتوفير الدعم اللازم لفرق النظافة وتزويدهم بالمعدات والأدوات اللازمة، وتقديم التدريب المناسب لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم، بما يساهم في تحقيق رؤية المحافظة نحو مدينة نظيفة وصحية ومستدامة. وأكد على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتحسين منظومة النظافة، بما في ذلك إنشاء المزيد من محطات التجميع وإعادة التدوير، وتوفير الحاويات المناسبة للتخلص من النفايات بشكل آمن وصحي





محافظ الجيزة أحمد الأنصاري النظافة الإشغالات العمرانية الطالبية رفع المخلفات سيارات السرفيس دعم المواطنين متابعة ميدانية

