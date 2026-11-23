الدكتور إبراهيم صابر يوقع بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد عبد الغنى لتوريد الدمغات الهندسية ودراسة مرورية لوسط المدينة لتعزيز الانضباط المالي والخدمي.

وقع الدكتور إبراهيم صابر ، محافظ القاهرة ، رسمياً بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور المهندس محمد عبد الغنى ، نقيب عام المهندسين، وذلك بمقر نقابة المهندسين برمسيس. يأتي هذا التوقيع كخطوة مؤسسية هادفة لتنظيم عملية تحصيل وتوريد مستحقات النقابة العامة للمهندسين، التي تتعلق ب الدمغات الهندسية المطلوبة على الرسومات الهندسية، وعقود الأعمال المختلفة، والتوريدات الهندسية التي يتم إنجازها ضمن المشروع العمراني الكبير.

تفعيل القانون 66 لسنة 1974 لحماية المال العام

يهدف البروتوكول الموقع إلى تفعيل أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 بشكل صارم وفعّال، مما يعزز أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين لضمان الحفاظ على المال العام. يضمن هذا الاتفاق تحصيل مستحقات النقابة وفقاً للقانون، وتحقيق الانضباط في منظومة تحصيل المستحقات المالية للجهات المختلفة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.

Also read الطقس غدا الثلاثاء.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وشبورة وأمطار في عدة مناطق

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على اعتزازه البالغ بتواجده في واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المهندسون في حركة التنمية الكبرى التي شهدتها البلاد. أشار المحافظ إلى أن هذه التنمية تقوم على أسس متينة من البناء والتعمير، ورفع كفاءة البنية التحتية، وإنشاء مدن جديدة تواكب الطموح الوطني، مشدداً على أن الدولة المصرية منذ عهد الفراعنة هي دولة بنائين.

دراسة مرورية شاملة لتخفيف زحام وسط البلد

ناقش الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ القاهرة، مع الدكتور محمد عبد الغنى، ونقيب المهندسين، وأعضاء مجلس النقابة، موضوع التعاون لإجراء دراسة مرورية شاملة لمنطقة وسط المدينة بأكملها. تهدف هذه الدراسة إلى تخفيف العبء المروري الكثيف في تلك المنطقة الحيوية، وفتح مسارات جديدة لتسهيل حركة المرور، مما يسهم في تحسين تجربة التنقل للمواطنين والمقيمين في قلب العاصمة.

Advertisement

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم دورات تدريبية وجلسات نقاشية موجهة لمسئولي الإسكان في الأحياء المختلفة. تركز هذه الجلسات على شرح القوانين الخاصة بالإسكان، وآليات التصالح في المخالفات، وعملية التقنين، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات البناء والتشييد.

تعزيز الانضباط المالي وتحقيق حقوق النقابات المهنية

أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن توقيع البروتوكول ياتي في إطار حرص المحافظة الشديد على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الحكومي والمؤسسي. تعزيز التعاون مع النقابات المهنية ومختلف مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لضمان الحفاظ على حقوق الجهات المختلفة، وتحقيق الانضباط في منظومة تحصيل المستحقات المالية.

يعكس هذا الاتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة المحلية والهيئات المهنية، حيث يسعى الجانبان إلى خلق بيئة عمل منظمة ومستقرة. من خلال التنسيق المستمر، يمكن معالجة التحديات الإدارية والمالية بكفاءة أعلى، مما ينعكس إيجاباً على تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في محافظة القاهرة، ويضمن استدامة التنمية العمرانية في المستقبل.