محاولة اغتيال المستشار الإعلامي لزيلينسكي في موسكو وتصعيد عسكري يمني

كشف تفاصيل محاولة اغتيال مستشار إعلامي أوكراني في موسكو، وتفاصيل الغارات اليمنية على الحوثيين، إضافة لزيارة مبعوثي ترامب لموسكو.

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، حسين مشيك، من موسكو، عن تعرض مستشار الإعلام لرئيس الوزراء الأوكراني السابق لمحاولة اغتيال خطيرة. وقع الحادث بعد أن تم زرع عبوة ناسفة أسفل سيارته، ثم تم تفجيرها عن بُعد بمجرد دخوله إليها.

تفاصيل محاولة الاغتيال والمصاب

أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن المستهدف نجا من الحادث المميت، لكنه تعرض لبتر إحدى ساقيه داخل المستشفى. ولا تزال حالته الصحية تصنف بأنها حرجة للغاية حتى هذا الوقت. وتُعد هذه المحاولة الثانية من نوعها خلال أقل من يومين، مما يشير إلى تصعيد في وتيرة العمليات. سبق هذا الحادث مقتل عقيد بالجيش الروسي يعمل في سلاح الجو بمدينة سان بطرسبرج، إثر تفجير عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارته بالطريقة نفسها.

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خلفية المستهدف والمواقف السياسية

غادر المستشار الإعلامي أوكرانيا في عام 2014، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك، ويقيم حالياً في العاصمة الروسية موسكو. يتبنى المستهدف مواقف معارضة بشدة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والاستخبارات الأوكرانية. يمتلك قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي يدعم من خلالها روسيا والعملية العسكرية، وينتقد القوات والأجهزة الأمنية الأوكرانية.

التوقيت والزيارات الدبلوماسية الأمريكية

جاءت محاولة الاغتيال بالتزامن مع المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت في أبوظبي. كما تزامنت مع زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى موسكو. تشير بعض المصادر إلى أن هذه العمليات قد لا ترتبط بالضرورة بالمفاوضات الجارية. يتم اتخاذ قرارات تنفيذها مسبقاً وتُنفذ عندما تتاح الفرصة المناسبة.

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التورط الأوكراني والإجراءات التاريخية

لم تصدر موسكو حتى الآن بياناً رسمياً يحدد الجهة المسؤولة عن العملية بدقة. تتهم موسكو في كل مرة الجانب الأوكراني بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات التي أصبحت متكررة في المشهد الروسي. استشهدت مصادر بمتبعات خلال الحقبة السوفيتية تقضي بوقف مثل هذه العمليات قبل 3 أشهر من اتخاذ قرارات سياسية أو إجراء زيارات لمسؤولين سياسيين.

الوضع العسكري في اليمن والصراع

في سياق آخر من الأحداث الإقليمية، أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذ 943 غارة وعملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية. جاء هذا التصعيد العسكري كرد على الأنشطة التي يمارسها الحوثيون. يهدف هذا التصعيد إلى كسر جمود المعارك وإعادة التوازن للقوى في المنطقة.