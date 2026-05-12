محافظ القليوبية يزور مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في شبين القناطر

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة اليوم بمدينة شبين القناطر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بالقرى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر. وقد شهدت الجولة تفقد مركز شباب طحانوب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل بقرية كفر شبين، ومكتبة مصر العامة بكفر شبين، ومركز طبي بالمريج، ومركز طبي بالمريج. وقد وجه المحافظ بدراسة أفضل سبل الاستفادة من المبنى وتعظيم الاستفادة منه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما لاحظ نقص واضح في الوسائل الترويجية عن الخدمات والإمكانيات المقدمة ووجه بضرورة عمل خطة واضحة للأنشطة خلال فترة الصيف للترويج لها بين أهل القرية لتعظيم الاستفادة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية ، جولة تفقدية موسعة اليوم بمدينة شبين القناطر ، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بالقرى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر .

وقد شهدت الجولة تفقد مركز شباب طحانوب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 100%، ومركز تنمية الأسرة والطفل بقرية كفر شبين، ومكتبة مصر العامة بكفر شبين، ومركز طبي بالمريج، ومركز طبي بالمريج. وقد وجه المحافظ بدراسة أفضل سبل الاستفادة من المبنى وتعظيم الاستفادة منه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما لاحظ نقص واضح في الوسائل الترويجية عن الخدمات والإمكانيات المقدمة ووجه بضرورة عمل خطة واضحة للأنشطة خلال فترة الصيف للترويج لها بين أهل القرية لتعظيم الاستفادة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية.

وقد شدد على ضرورة دفع الأعمال المتبقية وتكثيف معدلات التنفيذ، مع توازي أعمال توريد الأجهزة الطبية مع التنفيذ، تمهيداً للانتهاء من المشروع وتسليمه والتشغيل بنهاية العام الحالي. وقد أوضح أن جميع مشروعات المبادرة على مستوى المحافظة يجب الانتهاء منها بنهاية 30 أبريل، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة.

وقد أوضح أن جميع مشروعات المبادرة على مستوى المحافظة يجب الانتهاء منها بنهاية 30 أبريل، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة. وقد أوضح أن جميع مشروعات المبادرة على مستوى المحافظة يجب الانتهاء منها بنهاية 30 أبريل، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعوق التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محافظ القليوبية مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شبين القناطر تجربة حياة كريمة مركز شباب طحانوب مركز تنمية الأسرة والطفل مكتبة مصر العامة بكفر شبين مركز طبي بالمريج مركز طبي بالمريج

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صندوق النقد يوافق على تمويل مصر بـ2.77 مليار دولاروافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه اليوم، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار تعادل 100% 100 % من حصتها لدى الص

Read more »

زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة.. السيسي يفسر مقولة 'زمان كانت الحاجة رخيصة'⛔عاجل.. زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة.. السيسي يفسر مقولة 'زمان كانت الحاجة رخيصة'

Read more »

حصاد 100 يوم صحة بالقليوبية.. فحص 1.5 مليون مواطن بمبادرات 'صحة المرأة والاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة والكشف عن الأورام والمقبلين على الزواج وحديثى الولادة'.. ومسح ميدانى بالمرور على 672 ألف منزلنتائج كبيرة حققتها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بمحافظة القليوبية

Read more »

بشحن 100 وات.. مواصفات سلسلة هونر المنتظرة Honor 100تعمل شركة هونر Honor الصينية، على خليفة لسلسلة Honor 90، وهي تشكيلة Honor 100، التي من المقرر أن تشمل ثلاثة هواتف جديدة تحت اسم: Honor 100 وHonor 100 Pro وHonor 100 GT.

Read more »

محافظ بني سويف: زراعة 100% من المستهدف بالمرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرةمحافظ بني سويف: زراعة 100% من المستهدف بالمرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة

Read more »

إطلاق مبادرة '100 يوم رياضة' في الجامعاتقرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات إطلاق تحدى (100 يوم رياضة_ 100-100) لقادة الرياضة في الجامعات لتعزيز ورفع معدلات النشاط البدني لشباب الجامعات.

Read more »