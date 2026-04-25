محافظ الجيزة يترأس اجتماعًا لاختيار قيادات جديدة في الإسكان والزراعة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة ، اجتماعًا هامًا للجنة المُشكلة بهدف تقييم و اختيار الكفاءات لشغل المناصب القيادية الشاغرة في مديريتي الإسكان والمرافق و الزراعة . الاجتماع الذي انعقد بحضور نخبة من ال قيادات التنفيذية بالمحافظة، يمثل خطوة محورية في مساعي المحافظة لتعزيز الأداء الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد بدأ المحافظ الاجتماع بالاطلاع الدقيق على السير الذاتية للمتقدمين، مع التركيز على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وذلك بهدف تحديد مدى توافقهم مع متطلبات المناصب المتقدم إليها. لم يقتصر الأمر على مجرد مراجعة المؤهلات، بل حرص الدكتور الأنصاري على إجراء حوارات مباشرة مع المتقدمين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه المناصب، وتقييم مدى استعدادهم لتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة.

كما استمع المحافظ إلى رؤى المتقدمين حول كيفية تطوير الآليات الإدارية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز أداء العاملين، مما يعكس التزامهم بالابتكار والتطوير المستمر. وشملت عملية الاختيار الشاملة تقييمًا دقيقًا لخطط العمل التي قدمها المتقدمون، والتي تضمنت مقترحات عملية لتطوير الخدمات وتحسين الأداء في مختلف المجالات. وقد أكد المحافظ على أهمية أن تكون هذه الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ، وأن تتماشى مع رؤية المحافظة وأهدافها الاستراتيجية.

كما تم اختبار المتقدمين فيما يتعلق بمعرفتهم بمهام الوظائف وهيكلها الإداري، وذلك للتأكد من أنهم يمتلكون الفهم الكافي للمسؤوليات المترتبة على هذه المناصب. وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين 25 متقدمًا من مديرية الإسكان والزراعة والجهات التابعة لهما، حيث تنافسوا على شغل مناصب حيوية مثل مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية.

هذا التنافس الشريف يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الكفاءات الوطنية لهذه المناصب، ورغبتهم في المساهمة في تطوير المحافظة وخدمة أهلها. وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور أحمد الأنصاري على أن المحافظة تولي أهمية قصوى لاختيار القيادات القادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، مؤكدًا أن معايير الاختيار تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق. وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه العملية هو اختيار أفضل الكفاءات التي يمكنها أن تساهم في تحقيق أهداف المحافظة وتلبية تطلعات المواطنين.

وقد ضمّت اللجنة في تشكيلها كوكبة من القيادات التنفيذية المتميزة، بما في ذلك الأستاذ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذة هبة علام مدير مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة، والأستاذة سامية عبد الرازق مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، والمهندسة عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، والمهندس خالد أبو العطا مدير مديرية الزراعة. هذا التشكيل المتكامل للجنة يعكس حرص المحافظة على إجراء عملية اختيار شفافة ونزيهة، تضمن اختيار أفضل الكفاءات لشغل المناصب القيادية





