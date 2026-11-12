محافظ الشرقية يعيد تنظيم الإدارات التعليمية بتكليفات مؤقتة

أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 1915 لسنة 2026 بتكليف قيادات تعليمية بتسيير أعمال إدارات جديدة مؤقتاً لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين الأداء الإداري.

أصدر المهندس حازم الأشموني ، محافظ الشرقية، القرار الرسمي رقم 1915 لسنة 2026، والذي ينص على إعادة هيكلة وتنظيم العمل بين كبار المسؤولين في الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. جاء هذا الإجراء الصارم بهدف ضمان الاستمرارية السلسة للعملية التعليمية، وتحسين جودة الأداء العام، وضبط منظومة العمل الإداري بشكل دقيق ومنظم.

القرار الوزاري لإعادة التنظيم الإداري

يهدف القرار الصادر من محافظ الشرقية إلى معالجة أي فجوات إدارية محتملة من خلال تكليف أربعة من القيادات التعليمية الحالية بتسيير العمل في وظائف قيادية جديدة، وذلك بشكل مؤقت حتى يتم شغل هذه المناصب بالطرق القانونية والمعايير المعتمدة. ويشمل هذا التكليف المباشر تغييرات في مراكز قيادية رئيسية داخل عدد من المدن الكبرى في المحافظة، لضمان عدم انقطاع الخدمات التعليمية.

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وتنص البنود التنفيذية للقرار على أن هذه التكليفات المؤقتة تعتبر إجراءً استباقياً للحفاظ على سيولة العمل الإداري، وتمنع أي تأخير في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بالمدارس والطلاب. وقد تم وضع هذه الآلية القانونية بوضوح لتلبية المتطلبات الطارئة أو الفراغ الوظيفي الذي يستدعي تدخلاً فورياً من قبل الإدارة العليا للمحافظة.

التكليفات القيادية المحددة في القرار

حدد القرار بالتفصيل أسماء القيادات التعليمية التي سيتم تكليفها بمهام جديدة، حيث تم تكليف خالد محمد عبدالعال نويرة، الذي يشغل حالياً منصب مدير إدارة الصالحية التعليمية، بتسيير العمل مديراً لإدارة منشأة أبو عمر التعليمية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إعادة توزيع الخبرات والموارد البشرية لضمان الكفاءة في جميع المناطق.

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كما تضمن القرار تكليف عبدالخالق مساعد خالد محمد، مدير إدارة منشأة أبو عمر التعليمية في وقت سابق، بتسيير العمل مديراً لإدارة الصالحية التعليمية، مما يعكس سياسة التدوير الوظيفي لتحقيق التوازن الإداري. وبالمثل، تم تكليف محمد حجازي عبدالله حسين، وكيل إدارة أولاد صقر التعليمية، لتولي منصب مدير إدارة صان الحجر التعليمية، لضمان استمرارية الإدارة الفعالة في هذه المنطقة.

إضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بتكليف السيد إبراهيم احمد السيد الراجحي، وكيل إدارة صان الحجر التعليمية، بتسيير العمل وكيلاً لإدارة أولاد صقر التعليمية. ويهدف هذا التشكيل الإداري الجديد إلى سد الفجوات القيادية القائمة وتعزيز التعاون بين الإدارات التعليمية المختلفة في منطقة الشرقية.

الأطر القانونية والأسس التنفيذية

استند محافظ الشرقية في إصداره هذا القرار إلى مجموعة من التشريعات القانونية الصارمة، بما في ذلك القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، والقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته. كما أخذ بعين الاعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013 الذي ينظم آليات التعيين والتكليف في الجهاز الإداري للدولة.

علاوة على ذلك، تم الرجوع إلى القانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012، والذي ينظم العمل في مجال التعليم والإشراف على المؤسسات التعليمية. وقد تم اعتماد هذه الأساسات القانونية بناءً على المذكرة المقدمة من مدير مديرية التربية والتعليم، والتي أوضحت الحاجة الملحة لهذا التحرك الإداري.

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أكد المحافظ على ضرورة التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذه القرارات بحزم، مع التأكيد على أن كل جهة لها دورها المحدد في التنفيذ. وشدد على وجوب التزام الجهات الإدارية باتباع التعليمات والإجراءات اللازمة للإعلان عن شغل هذه الوظائف القيادية بالطرق القانونية الكاملة، لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الإدارية.