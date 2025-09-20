محافظ المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية: تطوير الطرق والخدمات وتحسين البيئة

شهدت محافظة المنوفية متابعة حثيثة من المحافظ لمشروعات الخطة الاستثمارية، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت المتابعة تفقد أعمال رصف الطرق، وتطوير المرافق العامة، وتعزيز منظومة النظافة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الإسكان. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المحافظة.

قام محافظ المنوفية بمتابعة لحظية لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوقوف على مستجدات الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نهو المشروعات المستهدفة بما يعود بالنفع على المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 بحي غرب شبين الكوم بلغت 60 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

في قطاع الطرق والنقل، يجري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما في ذلك تركيب بلاط انترلوك في مربع سكني يشمل 6 شوارع (الشريف، شعبان أبو لبن، الجمل، حارة شعير، حارة الغنامة، حارة صباح). بالإضافة إلى ذلك، يتم استكمال إعادة رصف 3 شوارع متفرعة من شارع الجلاء البحري حتى شارع القلي، واستكمال الرصف الإنشائي للشارع الرئيسي المتفرع من مصطفى النجار حتى امتداد حمدي أبو اليزيد بمربع مساكن الأوقاف. يعتبر قطاع الطرق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تطوير وتجديد كورنيش شبين الكوم القديم، كجزء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة. تضمنت مشروعات الخطة الاستثمارية أيضاً شراء وتوريد مهمات إنارة، بإجمالي 40 عموداً لتحسين الرؤية البصرية، بالإضافة إلى تدعيم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين. كما يتم استكمال عمارة الإسكان الاقتصادي التي تضم 148 وحدة سكنية.\أما بالنسبة لحجم مشروعات الخطة الاستثمارية بحي شرق شبين الكوم، فقد بلغت 28 مليون جنيه لتنفيذ 12 مشروعاً تنموياً وخدمياً. وشملت هذه المشروعات أيضاً قطاع الطرق والنقل، حيث يجري تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما في ذلك تركيب بلاط انترلوك في مربع سكني بعدد من شوارع ميت خاقان (المهدي، المدينة المنورة، الأنوار، محمد يس الزيات، صيدلية أحمد سمير)، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع أخرى (داير الناحية، سيدي جمال الدين، عبد الوهاب عبد العال، طريق الحصة، كنيسة ماري جرجس، نجوى حنا، امتداد كوبري الحصة). كما يشمل التطوير ميدان مجمع المواقف، من خلال تركيب بلدورات مضيئة، ونجيل صناعي، وأعمدة ديكورية. يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بهدف إعادة الرونق الحضاري للمحافظة. في قطاع تحسين البيئة، أكد محافظ المنوفية دعمه وصيانة الحملة الميكانيكية بحي شرق من خلال توريد معدات متنوعة الأحجام ورفع كفاءة المعدات القائمة لتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه. كما سيتم توريد مهمات إنارة جديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.\وجه محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني لمشروعات الخطة وتذليل كافة معوقات الأعمال لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المخطط تنفيذها، والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال لتحقيق الأهداف المرجوة. وفي سياق آخر، قدم تريزيجيه اعتذاراً لجمهور الأهلي قبل مواجهة سيراميكا، وسجل الهدف الأول للأهلي أمام سيراميكا في الدقيقة 26 بنتيجة 1-0





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

المنوفية الخطة الاستثمارية تطوير الطرق خدمات تحسين البيئة مشروعات تنموية

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين