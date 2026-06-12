محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية مفاجئة بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب city لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وعدم تعقيد الإجراءات الإدارية أمام المرضى وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجههم.

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية مفاجئة ب مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمترددين على المستشفى وذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمراقبة أداء القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات.

أكد المحافظ خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمستشفيات والمنشآت الصحية للوقوف على مستوى الأداء الفعلي والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة لائقة مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات. تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية وغرف العمليات واطلع على مستوى التجهيزات ومدى جاهزية الفرق الطبية وأطقم التمريض موجهاً بالالتزام الكامل بتقديم الخدمة وفق المعايير المطلوبة مع سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

كما تفقد وحدة الأطفال المبتسرين التي تضم ثلاثين حضانة وحدة الكلى الصناعي التي تضم سبعة وثلاثين جهاز غسيل كلوي واطلع على آليات التشغيل ومدى الجاهزية وشرح له القائمون على الوحدة عن طبيعة العمل وعدد الحالات المترددة مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتوفير المستلزمات. خلال الجولة حرص المحافظ على حوار مباشر مع المرضى وذويهم داخل الأقسام المختلفة واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة واطمأن على توافر الرعاية والأدوية واستفسر عن وجود أي مشكلات أو معوقات موجهاً بسرعة التعامل مع الملاحظات وتذليل العقبات فوراً.

وتابع حالة أحد المرضى الذي واجه معوقات إدارية حالت دون استكمال إجراءات حصوله على الخدمة العلاجية فوجه بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة لتيسير الإجراءات وتمكينه من الحصول على الرعاية دون تأخير وشدد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات المرضى وعدم تعقيد الإجراءات الإدارية. أكد محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة أداء المستشفيات والمنشآت الصحية للتأكد من تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حصول المواطنين على الرعاية الصحية مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لمراقبة مستوى الأداء والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية





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جولات ميدانية مستشفى الإيمان العام خدمات صحية محافظ أسيوط المنظومة الصحية

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