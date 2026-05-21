محافظ المنوفية يعلن عن حركة تنقلات نواب رؤساء المراكز والمدن

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن عن تكليف عدد من النواب في المراكز والمدن، وعودة عدد آخر إلى جهات عملهم الأصلية، ونقل عدد منهم إلى مواقع قيادية جديدة. وتأتي هذه الحركة في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وتجديد الدماء، والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام، بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن محافظ المنوفية عن اختيار موقع لإقامة «شلتر» للتعامل مع الكلاب الضالة، وذلك في إطار حرص المحافظ على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين





