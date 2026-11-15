محافظ الشرقية يشارك في احتفال اليوبيل الذهبي لإيبارشية فاقوس

محافظ الشرقية يشارك في احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية فاقوس بمشاركة الأنبا مقار والقيادات الكنسية لتأكيد ترسيخ قيم المحبة والتعايش في مصر.

شارك المهندس حازم الأشمونيف محافظ الشرقية رسميًا في الاحتفالات الكبرى التي أقيمت بمدينة فاقوس، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان. وجاء هذا التواجد الرسمي في ظل أجواء من التقدير المتبادل بين السلطات التنفيذية والقيادات الكنسية، تأكيدًا على التكامل المؤسسي والمجتمعي.

تفاصيل الاحتفال والضيوف الرسميين

استضافت مدينة فاقوس هذا الحدث التاريخي الذي يخلد مرور ٥٠ عامًا على سيامة وتجلّس نيافة الأنبا مقار كأول أسقف للإيبارشية. وقد ترأس الحبر الجليل الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، هذه الفعاليات التي شهدت حضورًا واسعًا للقيادات الدينية والمدنية.

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ضم وفد المحافظين الرسمي أ.د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن هيكل رئيس مركز ومدينة فاقوس. كما اشتمل الحضور على الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ود. لؤي محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كلمة المحافظ وترسيخ قيم المواطنة

أكد محافظ الشرقية في كلمته أن الكنيسة المصرية جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، ولها دور بارج في ترسيخ قيم المحبة والتسامح والتعايش المشترك. وأشار إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة والمساواة وقبول الآخر.

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شدد الأشمونيف على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك شعبها ووحدة نسيجه الوطني، مبرزًا أن هذه الاحتفالية تجسد أسمى معاني المحبة والتآخي. كماوجّه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولنيافة الأنبا مقار، وجميع أبناء الإيبارشية، متمنيًا دوام التوفيق في رسالتهم المجتمعية.

رسائل الكنيسة وخطاب الأسقف

خلال عظته، أوضح نيافة الأنبا مقار أن رسالة الأديان السماوية للجميع هي نشر الحب والسلام، مشيرًا إلى أن النسيج الوطني المتماسك يمثل الدعامة الأساسية لبناء الأوطان. وأكد أن هذا التجمع يعكس صورة صادقة لدفء المشاعر وقوة الروابط الإنسانية التي تُبنى على أسس من المحبة والوفاء.

أعرب الأسقف عن خالص الشكر لكل من أسهم في مسيرة الإيبارشية على مدار خمسين عامًا، متعهدًا بأن تظل منارة للمحبة والسلام والخدمة الوطنية. وختامًا، دعا إلى حفظ الله لمصر وشعبها بكل أطيافه في وحدة وترابط دائمين.