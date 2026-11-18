كشف المدرب محسن أورتيجال عن ترحيبه بعودة محمد صلاح لطنجة سبور، وناقش أستاذ الدفاع ميهوب أخطاء المنتخب في التصفيات، مع جدول مباريات اليوم.

أظهر المدرب التركي المعروف محسن أورتيجال ، الذي يشغل منصب المدير الفني لنادي طرابزون سبور التركي، موقفًا واضحًا وداعمًا لفكرة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه. وأكد أورتيجال خلال ظهوره الإعلامي أن النادي يرحب تمامًا بوجود صلاح بين لاعبيه، مستندًا في ذلك إلى الشعبية الهائلة التي يتمتع بها اللاعب المصري في مصر والتي تمثل ميزة تسويقية وكروية كبيرة. وأشار إلى أن طرابزون سبور يمتلك إرثًا تاريخيًا وجماهيرية عريضة تجذب النجوم، مما يجعل هذا الانتقال خيارًا منطقيًا للاعب.

أورتيجال وقيمة جواز السفر التركي لصلاح

تناول المدرب التركي قضية الجنسية بشكل مباشر، موضحًا أن احترامه لمحمد صلاح كمصري لا يمنع من تقدير الحصول على جنسية تركية أخرى في حال تم ذلك. وصفت تصريحات أورتيجال هذا الأمر بأنه تقدير لمكانة اللاعب وقيمته الكبيرة، سواء كونه قائداً للمنتخب أو كلاعب كروي موهوب. وأكّد أن وجود صلاح سيضيف بُعدًا جديدًا للهوية متعددة الجنسيات في الفريق، خاصة مع الدعم الكبير المتوقع من الجماهير المصرية التي ستتابع حركته عن كثب في الدوري التركي.

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محمد ميهوب ينتقد خط وسط المنتخب

في سياق متصل بأخبار المنتخب المصري، انتقد المحلل الكروي والخبير في الدفاع محمد ميهوب الأداء المثير للقلق للفريق خلال تصفيات أمم أفريقيا. وأوضح ميهوب أن المستوى الذي ظهر به الفريق لم يكن مقنعًا على الإطلاق، مشيرًا إلى وجود العديد من الأخطاء الفنية التي أثرت سلبًا على الأداء الكلي. وشدد الخبير على أن الخطأ الأكبر كان من ثلاثي خط الوسط، الذين قدموا مباراة سيئة للغاية من حيث التمريرات المقطوعة والسيطرة على الكرة.

بيّن ميهوب أن هذه الأخطاء التكتيكية تسببت في مشكلات كبيرة للفريق، مما أثر بشكل مباشر على قدرته في السيطرة على مجريات اللعب ضد المنافسين. ولفت الانتباه إلى أن ضعف خط الوسط فتح ثغرات في الدفاع وسهل مهمة الخصوم في شن الهجمات، مما جعل أداء المنتخب غير مستقر وغير قادر على فرض إيقاعه الخاص طوال فترة المباراة. وأكد أن هذه الثغرات كانت واضحة وجديرة بالنقد البناء.

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ميهوب ينقد تصريحات علي ماهر الإدارية

لم يقتصر نقد محمد ميهوب على الأداء الميداني فقط، بل امتد ليشمل التصريحات الإدارية والفنية لعضو مجلس الإدارة محمد شحاتة المكنى بعلي ماهر عقب المباراة. صرح ميهوب بصراحة أن تصريحات علي ماهر لم تعجبه مطلقًا، حيث وصفها بأنها محاولة للتبرير للنتيجة السيئة وتبرئة اللاعبين من المسؤولية الكاملة عن الفشل. واعتبر أن هذا النهج الإداري غير مسؤول في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق.

شدد الخبير الدفاعي على ضرورة أن يتفرغ المدير الفني والمجلس الإداري لدورهم الفني البحت، وأن يمتنعوا عن الانشغال بالمهام الإدارية أو التقليل من أهمية الأخطاء الفنية. وأكّد أن التركيز يجب أن يكون على حل المشكلات الداخلية وتحسين الأداء بدلاً من البحث عن ذرائق خارجية، مما يعكس حاجة ماسة لإعادة النظر في آلية التعامل الإعلامي والفني مع نتائج المنتخب.

جدول مباريات اليوم في الكأس المحلية

يشهد اليوم كرويًا حافلًا بالتنافس، حيث تقام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بالإضافة إلى مباراتين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا. تبرز في ملف كأس مصر مواجهة مثيرة بين الاتحاد السكندري والجونة، في حين تشهد المنافسات الإسبانية لقاءً بين ريوس ديبورتيفو وباراكالدو. هذه المباريات تعد جزءًا من جولة مهمة تحسم مصائر عدة فرق في المراحل المتقدمة من البطولات المحلية.

تتواصل المنافسات الرياضية على مدار اليوم بمواجهات قوية في مختلف المجالات، أبرزها مباراة الأهلي ضد سموحة في دور نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد. ينتظر عشاق الكرة متابعة هذه اللقاءات لتحديد هوية المتأهلين للمراحل النهائية، حيث يجمع الجدول بين إثارة كرة القدم وإثارة ألعاب القوى المختلفة، مما يجعل اليوم يومًا محوريًا في التقويم الرياضي المحلي.