رئيس المقاولون العرب ينفى وجود اتصالات رسمية حول انتقال سامي قمصان للأهلي ويؤكد تمسك الفريق به مع فتح باب الرحيل وفق رغبته الشخصية.

كشف محسن صلاح ، رئيس نادي المقاولون العرب ، عن الحقيقة الكاملة بشأن الإشاعات المتداولة حول اقتراب سامي قمصان من تولي تدريب ال نادي الأهلي ، مؤكداً عدم وجود أي اتصالات رسمية بين الإدارتين حتى لحظة التصريح. ونفي صلاح وجود أي مفاوضات جادة أو مراسلات بين ال نادي الأهلي و نادي المقاولون العرب بخصوص انتقال المدرب سامي قمصان لتولي المسؤولية الفنية خلفاً للحسين عموتة.

إنفاذ الإشاعات حول انتقال سامي قمصان

أكد رئيس النادي أن المدرب سامي قمصان لم يقم بإبلاغه نهائياً برغبته في مغادرة صفوف فريق ذئاب الجبل للانضمام إلى الجهاز الفني للأهلي، مشيراً إلى أن أي حديث عن ذلك لا أساس له من الصحة في الوقت الحالي. وأوضح أن المدير الفني لم يتطرق إلى موضوع الرحيل أو تولي المسؤولية في الفريق الأحمر خلال أي نقاشات سابقة، مما يدحض التكهنات التي انتشرت مؤخراً حول انتقاله المتوقع.

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وقد تحدث صلاح عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الفريقين قبل أيام، حيث حرص بعد مباراة المقاولون العرب والنادي المصري التي انتهت بفوز ذئاب الجبل بنتيجة 2-1 على النزول إلى أرض الملعب. وتبادل المحسن التهاني مع اللاعبين والجهاز الفني، مؤكداً أن موضوع انتقال قمصان لم يتم طرحه نهائياً خلال هذا الاجتماع الودي، مما يعزز من جديتهم في مواصلة العمل معاً.

تمسك الإدارة بقمصان واحترام رغبته الشخصية

أشاد محسن صلاح بالجهود الكبيرة التي يقدمها سامي قمصان مع الفريق، مقدراً قدرة المدرب على منح اللاعبين شخصية قوية وقيادة الفريق لتحقيق فوز مهم ضد النادي المصري رغم التأخر بهدف دون رد. وأشار رئيس النادي إلى أن قرار الاستمرار في تدريب الفريق يرتبط بشكل أساسي برغبة سامي قمصان الشخصية، مؤكداً أن إدارة المقاولون العرب تحترم خيارات مدربيه وتقدر عملهم المتميز.

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وذكر صلاح أن الأهلي نادي كبير معروف بمكانته، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية من قبل سامي قمصان في الانتقال لتدريب الفريق الأحمر، فإن الإدارة لن ترفض رغبتهم في ذلك. وأعرب عن اعتقاده بأن النادي الأهلي "يدخل البيوت من أبوابها"، مما يعني أن انتقال قمصان سيكون بناءً على قرار شخصي من المدرب وليس بناءً على ضغوط إدارية من الجانبين.

تفاصيل العقد والانتقالات الأخرى

فيما يتعلق بالجانب المالي والعقود، شدد رئيس المقاولون العرب على أن عقد سامي قمصان يتضمن بالفعل شرطاً جزائياً في حال فسخه، لكنه أقر بعدم تذكره للقيمة المحددة لهذا الشرط في الوقت الحالي. وأكد أن موقف النادي سيتحدد بوضوح وفقاً لرغبة قمصان ومدى حماسه لخوض تجربة تدريب الأهلي، مشيراً إلى أن الإدارة لن تتخذ أي إجراءات استباقية قبل الحصول على تأكيد رسمي.

وأكد محسن صلاح أنه لم تبدأ إدارة المقاولون العرب في التفكير في التعاقد مع مدرب بديل تحسباً لرحيل سامي قمصان، نظراً لعدم ورود أي طلب رسمي أو اتصال رسمي بهذا الشأن. ولفت إلى أن الإدارة لا ترغب في استباق الأحداث أو إطلاق شائعات غير مدروسة، خاصة وأن المدرب الحالي يقدم أداءً مميزاً ويواصل قيادة الفريق بنجاح.

وفي سياق متصل بالإجراءات الرسمية، أعلن محسن صلاح انتقال اللاعب محمد عبد الناصر إلى صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي، حيث ستبدأ هذه الخطوة من الأول من يناير المقبل. وأوضح أن العقود الرسمية الخاصة بهذه الصفقة قد تم توقيعها بالفعل، مما يجعل الانتقال قانونياً وملزماً وفقاً للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، لتكتمل بذلك صورة الانتقالات التي يشهدها النادي في الفترة الحالية.