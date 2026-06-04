محكمة الجنايات تحاكم سارقاً لاتهامه بهتك عرض فتاة

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سارقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل مسكنها بالقوة وتصويرها خلال الجريمة بغير رضاها.

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سارق إلي محكمة الجنايات لاتهامه ب هتك عرض فتاة داخل مسكنها بالقوة وتصويرها خلال ال جريمة بغير رضاها. جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن باغتها في مأمنها على حين غرة وجثم فوقها وهددها بسلاح أبيض مطواه وأكرهها على حسر ملابسها ولامس بيده مواطن عفتها كما اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر، بأن أخذها علي هيئتها محل الاتهام السابق والتقط مقاطع مرئية لها باستخدام جهاز هاتفه المحمول في مكان خاص محل اقامتها وبغير رضاءها وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه عقوبة هتك العرض.

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات





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هتك عرض محكمة الجنايات سارق فتاة جريمة قانون العقوبات

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