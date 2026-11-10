محكمة القاهرة تدرج 36 شخصاً و35 كياناً في قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 36 شخصاً و35 كياناً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية جنائي بدر، قراراً رسمياً يهدف إلى تعزيز الأمن القومي من خلال إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات والإرهابيين. تم تحديد مدة هذا الإدراج بخمس سنوات، وذلك في إطار متابعة القضية رقم 11108 لسنة 2026 الخاصة بحصر أمن الدولة العليا. جاء هذا القرار استجابة لطلبات رسمية تتعلق بترشيح كيانات وإرهابيين للإدراج في القوائم الرسمية.

نشر القرار في الوقائع المصرية

تم نشر هذا القرار القضائي الهام في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الذي صدر في يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026. وقد تم إصداره بناءً على طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 المتعلق بقرارات إدراج كيانات إرهابية، بالإضافة إلى القرار رقم 1 لسنة 2026 الخاص بقرارات إدراج إرهابيين. ينص القرار بشكل صريح على ضرورة النشر الرسمي لضمان سريان الآثار القانونية المترتبة عليه بشكل كامل على جميع الأطراف المعنية.

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كيانات إسلامية أوروبية مدرجة

شملت القائمة الجديدة للكيانات المدرجة عدداً كبيراً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية المنتشرة في دول أوروبية متعددة. تضمنت هذه القائمة مجلس مسلمي أوروبا بجميع فروعه التنظيمية، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، فضلاً عن الرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا. كما وردت أسماء كيانات أخرى في دول أوروبية مختلفة تخضع للمراقبة الأمنية.

مجالس وهيئات تنظيمية مستهدفة

ضمّت القائمة أيضاً هيئات تنظيمية ومراكز بحثية ذات صلة بالشؤون الإسلامية في القارة الأوروبية، مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة. كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعها. يعكس هذا التنوع الواسع نطاق المراقبة الأمنية التي تطال الشبكات التنظيمية والدعوية في الخارج.

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أسماء شخصية محددة في القرار

تضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً محددًا، ومن بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف باسم حمزة كركماز. كما شمل القرار اسم حسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، بالإضافة إلى أسماء أخرى وردت بالتفصيل في نص القرار القضائي. يهدف هذا الإجراء إلى عزل هؤلاء الأفراد وتقييد تحركاتهم المالية والقانونية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.

آثار القرار القانونية المقبلة

قضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية ملزمة تبدأ من تاريخ صدور الحكم في جلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026. يمثل هذا النشر خطوة إجرائية حاسمة لتفعيل العقوبات المرتبطة بالإدراج في قوائم الإرهاب، والتي تشمل تجميد الأصول ومنع التعامل المالي أو القانوني مع هذه الكيانات والأشخاص. يستمر سريان هذا الحكم لفترة محددة مدتها خمس سنوات وفقاً لما نصت عليه المحكمة المختصة.