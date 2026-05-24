محكمة دمنهور تنطق بالحكم في قضية هتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين

أُعِدَتْ محكمة جنايات دمنهور جلسة النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين، حيث قررت الحكم بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم، بعد صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد في 29 أبريل الماضي.

في محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، أيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، أحمد جلال محمد عبد الرحيم، شهدت جلسة النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور.

في 29 أبريل الماضي، شهدت محكمة جنايات دمنهور، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم م. أ. غ، الصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض ابنتي شقيقه الصغيرتين بإحدى قرى مركز دمنهور. وفي 27 يناير الماضي، قضى الدائرة 14 بجنايات دمنهور بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي، حينما استقبل مأمور مركز شرطة دمنهور بلاغًا من والدة الصغيرتين، تتهم فيه شقيق زوجها -عمهما- باستغلال طفولتهما وترددهما على محله التجاري الكائن بجوار منزلهما بمركز دمنهور، وهتك عرضهما بالقوة، مستغلًا حداثة سنهما التي لم تتجاوز السادسة. وباشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الواقعة، حيث استمعت لأقوال الصغيرتين ووالدتهما، ودعمت التحقيقات بعدة أدلة قانونية حاسمة، حيث أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال صلة القرابة لارتكاب جريمته.

كما جاء تقرير الطب الشرعي مطابقًا ومؤيدًا لرواية الصغيرتين، مؤكدًا حدوث التعدي الجسدي في الوصف الزمني والمكاني المذكور. وعقب ذلك أحالت جهات التحقيق بوسط دمنهور أوراق القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للمحاكمة، وخلال الجلسة السابقة قررت محكمة جنايات دمنهور الحكم بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم، وعقب ذلك أعاد المتهم الإجراءات على الحكم





