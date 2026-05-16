محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحسم قضية العدادات الكودية: بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والزيادة في قيمة الاستهلاك

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر بعد قليل الدعوى المقامة من مواطن تطالب بوقف وإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من جهات الكهرباء المختصة بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح التصاعدية على العداد الكودي مسبق الدفع رقم 10128233، والمركب بوحدته السكنية بعين شمس الغربية، مع إلغاء تطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 عليه بأثر رجعي. مجلس الدولة ينتصر لحقوق المتقدمين للحصول على المعاش المبكر، ويحسم الجدل.. استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وجاءت الدعوى أن العداد الكوادي الخاص به تم تركيبه بتاريخ 25 مارس 2023، وكان يتم احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح التصاعدية المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة والكتب الدورية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وظل يتمتع بهذا النظام حتى نهاية مارس 2026. وأضافت الدعوى، أن شركة الكهرباء فوجئت الطاعن اعتبارًا من 1 أبريل 2026 بتغيير نظام المحاسبة إلى نظام السعر الموحد بواقع 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة من أول كيلو استهلاك، دون إخطار مسبق أو موافقة من المشترك، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري. وطالب الطاعن بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته بنظام الشرائح، مع وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من تطبيقه على العداد الكودي الخاص به، وإلزام جهة الإدارة بإعادة احتساب الاستهلاك وفقًا لنظام الشرائح لحين الفصل في الدعوى.

