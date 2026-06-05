محكمة النقض تصدر حكمًا بحصر الفوائد البنكية بعد إغلاق الحساب الجاري

قررت محكمة النقض أن البنوك لا يجوز لها احتساب الفوائد الاتفاقية بعد إغلاق الحساب الجاري ما لم يتضمن العقد نصًا صريحًا، وألزمت شركة مدينة بسداد أصل الدين 20 مليون جنيه مع الفوائد القانونية وفائدة التأخير.

أصدرت محكمة النقض في مصر قرارًا قضائيًا مهمًا في الدعوى رقم 916 لسنة 95، حيث قضت بأن الفوائد التي تُحتسب على المديونيات البنكية لا يجوز للبنك الاستمرار في احتسابها بعد إغلاق الحساب الجاري، ما لم يُدرج نص صريح في العقد يُجيز ذلك.

يأتي هذا الحكم في إطار توضيح العلاقة القانونية بين البنوك وعملائها، مؤكدًا أن هذه العلاقة ترتكز أساسًا على مبدأ "سلطان الإرادة" بين الطرفين، ولكن مع الإشارة إلى أن حساب الجاري ينهار تلقائيًا بانتهاء التعاملات المتبادلة بينهما وانقضاء صلاحية الحساب. وعند إغلاق الحساب، يتحول الرصيد المتبقي إلى دين عادي محدد المبلغ وتاريخ السداد، فتتحول العلاقة من علاقة حساب جارٍ إلى علاقة دائن ومدين تُطبق عليها الأحكام العامة للقانون المدني.

وأكدت محكمة النقض أن الفوائد الاتفاقية التي تحددها البنوك لإدارة وتشغيل الحسابات الجارية تتوقف تلقائيًا عند إغلاق الحساب، ولا يجوز للبنك الاستمرار في تحصيلها ما لم يتضمن العقد نصًا صريحًا يُخول استمرار تطبيق هذه الفوائد بعد الإغلاق. وفي حال عدم وجود such النص في العقد، تُطبق الفوائد القانونية الوحيدة وفقًا للمادة 168 من قانون المعاملات المدنية، وتصبح أي فائدة إضافية غير قانونية.

كما أشارت المحكمة إلى أن استمرار البنك في المطالبة بالفوائد الاتفاقية بعد إغلاق الحساب يُعد خرقًا صريحًا للقانون، وأن ما يحق للمقرض حقًا بعد الإغلاق هو أصل الرصيد النهائي، مُضافًا إليه الفوائد القانونية التي تُحسب بنسبة 5٪ سنويًا، إضافة إلى أي فائدة تأخير يتم الاتفاق عليها في العقد، غالبًا ما تكون بنسبة 2٪ من إجمالي المبلغ المتأخر. وبناءً على ذلك، نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في البداية جزئيًا، وألزمت الشركة المدينة وكفلائها بسداد أصل الدين البالغ 20 مليون جنيه إسترليني، مع الفوائد القانونية التي تُطبق من تاريخ إغلاق الحساب في 18 يناير 2023، بالإضافة إلى فائدة التأخير المتفق عليها بنسبة 2٪ حتى يتم السداد الكامل للمستحقات.

يُعد هذا القرار سبيلاً لتحديد معايير واضحة للتعاملات البنكية في مصر، ويؤكد على ضرورة وضوح العقود وتفصيل جميع الشروط المتعلقة بالفوائد، بما يضمن حقوق كلا الطرفين ولا يترك مجالًا لتطبيق فوارق غير قانونية قد تُستغل من قبل المؤسسات المالية. ويُتوقع أن يُعيد هذا الحكم تشكيل ممارسات البنوك في ما يخص حسابات العملاء الجارية، مع تشجيعها على إدراج بنود واضحة حول الفوائد المتصلة بالحساب في حال الإغلاق، لتجنب النزاعات القانونية مستقبلاً





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محكمة النقض الفوائد البنكية العقود المصرفية إغلاق الحساب القانون المدني

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